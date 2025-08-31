Loi sur l’industrie numérique : le Vietnam innove avec l’étalon des actifs digitaux

Le Vietnam devient le premier pays au monde à adopter une loi sur l’industrie numérique. Votée le 1 er août 2025, cette législation reconnaît et encadre juridiquement les actifs numériques, cryptographiques et les monnaies numériques.

L’Assemblée nationale de la XVe législature a officiellement adopté, le 1ᵉʳ août 2025, la Loi sur l’industrie numérique, marquant un tournant historique dans le processus de construction de l’économie numérique au Vietnam. Pour la première fois au monde, un pays promulgue une loi spécifique dans ce domaine, faisant sortir les actifs numériques, les actifs cryptographiques et les monnaies numériques de la "zone grise juridique" pour en faire des objets dûment reconnus et protégés par le droit.

Une avancée stratégique sur le plan juridique

Depuis plusieurs années, les actifs numériques existent parallèlement à la vie économique et sociale du Vietnam, mais leur statut légal demeurait ambigu. L’adoption de la Loi sur l’industrie numérique vient combler ce vide juridique, tout en protégeant les droits légitimes des détenteurs, en renforçant la confiance des investisseurs et en ouvrant un cadre légal clair pour le développement des entreprises technologiques.

Plus encore, cet événement illustre la vision stratégique du Vietnam dans l’anticipation des grandes tendances mondiales. Bien plus qu’un texte juridique, cette loi traduit l’orientation du Parti et de l’État qui considèrent l’industrie numérique comme un nouveau pilier de croissance, aux côtés de l’industrie manufacturière ou des services.

Le potentiel immense des actifs numériques

Selon de nombreuses prévisions internationales, la valeur des actifs réels "tokenisés" - c’est-à-dire numérisés grâce à la technologie blockchain - pourrait atteindre 19.000 milliards de dollars d’ici 2033, soit près de 10% du PIB mondial. Dans ce contexte, le Vietnam se distingue comme l’un des marchés les plus dynamiques, avec un taux d’adoption et de détention de cryptomonnaies parmi les plus élevés au monde.

Les actifs numériques ne constituent pas seulement une nouvelle classe d’investissement, ils sont également appelés à redessiner les marchés financiers. Grâce à leur liquidité élevée, leur caractère fractionnable, transparent et décentralisé, ils ouvrent l’accès aux financements pour des groupes jusque-là exclus des circuits traditionnels.

Autrement dit, le Vietnam peut tirer parti de cette tendance pour promouvoir l’inclusion financière, stimuler l’innovation et développer de nouveaux modèles d’économie numérique tels que la finance décentralisée (DeFi), le commerce électronique de nouvelle génération ou encore le financement participatif (crowdfunding).

Un cadre politique cohérent

La Loi sur l’industrie numérique ne se dresse pas isolément, elle s’inscrit dans la continuité des résolutions et stratégies déjà adoptées par le gouvernement. Notamment, le 12 juin dernier, le Premier ministre a signé la Décision N°1131 sur le développement des technologies stratégiques, plaçant la blockchain et les actifs numériques au cœur des priorités.

Ainsi, avec cette nouvelle loi, le Vietnam dispose désormais d’un cadre juridique cohérent pour accompagner l’essor mondial des actifs numériques, tout en garantissant sécurité, transparence et prévention des abus tels que la fraude, le blanchiment d’argent ou l’escroquerie.

Des opportunités pour les entreprises et les investisseurs

Selon les experts, la légalisation des actifs numériques offrira un formidable levier de croissance aux entreprises vietnamiennes. D’une part, elles disposent désormais d’une base légale pour identifier, évaluer et échanger leurs actifs numériques en toute légitimité. D’autre part, les investisseurs - nationaux et étrangers - seront rassurés pour injecter des capitaux dans les projets fondés sur la blockchain, favorisant ainsi les flux d’investissement vers les infrastructures, les start-up et l’innovation.

C’est également l’occasion pour le Vietnam de passer du statut de “suiveur” à celui de pays pionnier, capable de créer son propre étalon numérique, à l’instar de Singapour ou des Émirats arabes unis, devenus des centres financiers numériques de premier plan.

En réussissant ce pari, le Vietnam pourrait bâtir un standard monétaire numérique “Make in Vietnam”, destiné à la fois à l’usage domestique et à l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales, renforçant ainsi la position du pays sur la carte technologique internationale.

Une confiance renforcée de la part des entreprises

Les réactions des entreprises technologiques nationales témoignent d’attentes élevées. Le représentant de l’entreprise PILA estime que cette loi renforcera la confiance du marché et élargira l’écosystème d’identification et de gestion des actifs numériques. Pour sa part, la société 1Matrix considère le nouveau cadre juridique comme un véritable "passeport" permettant aux entreprises vietnamiennes de commercialiser leurs solutions blockchain, de développer la coopération internationale et de valoriser le savoir-faire technologique “Make in Vietnam”.

L’adoption de la Loi sur l’industrie numérique par l’Assemblée nationale n’ouvre pas seulement un nouveau chapitre pour l’économie numérique du Vietnam, elle envoie aussi un message fort sur l’ambition du pays de prendre les devants et de définir de nouvelles règles du jeu dans l’ère des actifs numériques.

Ce texte constituera la base pour transformer le potentiel en valeur économique réelle, créer un nouveau moteur de croissance et affirmer le rôle pionnier du Vietnam dans la construction de l’avenir de l’économie numérique mondiale.

