Pour en finir avec le millefeuille administratif

La semaine dernière, la Une du numéro 27 était déconseillée aux acrophobes, ceux qui ont une peur intense et irrationnelle des hauteurs et du vide.

En effet, la photo pouvait donner le tournis car Trung Hòa - Nhân Chính est une zone urbaine au sud-ouest de Hanoï qui regorge de tours, d’immeubles, de banques, d’entreprises ou de sièges sociaux, qui s’élèvent à des hauteurs impressionnantes. Elle témoigne depuis maintenant une vingtaine d’années des transformations radicales et spectaculaires de la capitale mais aussi de tout le pays. Elle inspire, à elle seule, le concept de fusion, qui est tendance depuis quelques semaines au Vietnam, puisqu’elle est composée du quartier de Trung Hoà de l’arrondissement de Câu Giây et de celui de Nhân Chính de l’arrondissement de Thanh Xuân.

Cette notion de fusion était au cœur de ce numéro 27 avec cette transformation administrative inédite, cette réforme audacieuse lancée officiellement au moment où vous lirez ces lignes : la réduction de 63 à 34 villes et provinces et l’instauration d’une gouvernance locale à deux niveaux (provinces et communes) conforme aux standards internationaux. Ainsi, le Vietnam compte désormais 34 unités administratives provinciales, dont 28 provinces et six villes. Pour la première fois en 50 ans depuis la réunification nationale en 1975, il en atteint un nombre particulièrement réduit.

Cette réorganisation intégrera donc des critères modernes majeurs comme la connectivité régionale, l’efficacité économique, le potentiel urbain, les infrastructures ou les dimensions socioculturelles. Elle vise aussi à économiser des budgets (190.000 milliards de dôngs d’économies entre 2026 et 2030), à renforcer la décentralisation et à créer de nouveaux pôles de croissance d’envergure.

Les provinces assumeront un double rôle : celui d’appliquer les directives centrales et d’élaborer des politiques adaptées aux réalités locales. Quant aux communes, elles se concentreront sur la mise en œuvre des mesures décidées aux échelons supérieurs.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a un avis tranché sur ce sujet et certifie que cette réforme garantira une administration plus légère, plus efficace et plus proche des citoyens, tout en répondant aux exigences d’une gouvernance moderne. L’objectif, pour lui, est d’atteindre une croissance rapide et durable, de renforcer la défense nationale, d’accélérer les progrès scientifiques, technologiques et l’innovation, tout en améliorant les conditions de vie de la population.

Oui, Tô Lâm n’est pas atychiphobe. Il n’a pas peur de prendre des risques, ni de l’échec. La marque d’un grand homme.

HERVÉ FAYET/CVN