Le statut de partenaire des BRICS renforce la position du Vietnam sur la scène internationale

Le statut officiel du Vietnam comme partenaire des BRICS - un bloc de grandes économies émergentes - marque une étape stratégique importante qui contribue à renforcer la position du pays et à amplifier sa voix sur la scène internationale, a déclaré le professeur Ezequiel Ramoneda, président de l’Association latino-américaine d’études asiatiques et africaines (ALADAA) en Argentine.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le Professeur Ezequiel Ramoneda a souligné que l’élargissement du nombre de membres des BRICS constituait l’une des évolutions les plus marquantes du groupe ces derniers temps.

Depuis ses cinq membres fondateurs, le nombre de pays officiels et partenaires a quadruplé en un an seulement, offrant ainsi l’opportunité d’élargir le dialogue politique, de renforcer la compréhension mutuelle et de promouvoir la coordination entre les pays sur les questions internationales clés, a-t-il déclaré.

Devenir un pays partenaire des BRICS est une étape qui s’inscrit pleinement dans la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales que le pays poursuit avec constance depuis près de quatre décennies, a déclaré l’expert.

Il a ajouté que cette décision reflète la ferme détermination du Vietnam, sous la direction du Parti communiste vietnamien, à être un partenaire de confiance et un contributeur actif à la communauté internationale ; et réaffirme son engagement en faveur d’un multilatéralisme plus juste et plus efficace.

Le Professeur Ezequiel Ramoneda a souligné que la présence du Vietnam contribuerait à renforcer la crédibilité des BRICS, grâce à son rôle croissant, à sa position internationale et à sa coopération de longue date avec les pays en développement, notamment en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Amérique latine.

En tant que représentant éminent de l’Asie du Sud-Est, le Vietnam joue également un rôle important dans la promotion du programme de coopération régionale du bloc, auquel il accorde actuellement la priorité, a-t-il déclaré.

Commentant le potentiel de renforcement de la coopération entre les BRICS et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), il a estimé que le processus de coopération entre les deux mécanismes se heurtait encore à d’importants obstacles institutionnels.

Cependant, le professeur Ezequiel Ramoneda qui est également coordinateur du Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est (CESEA) à l’Institut des relations internationales de l’Université nationale de La Plata (Argentine), a déclaré que les dirigeants des deux parties avaient fait preuve d’une forte volonté politique de promouvoir la coopération régionale et mondiale.

De plus, depuis 2012, de nombreux sommets de l’ASEAN ont accueilli la participation de dirigeants des États membres des BRICS, notamment la Chine, la Russie, l’Inde et le Brésil. L’Indonésie, désormais membre des BRICS, a présidé l’ASEAN en 2000, 2022 et 2023. La Malaisie, qui préside actuellement l’ASEAN, est également un pays partenaire officiel des BRICS.

Le Professeur Ezequiel Ramoneda a observé que malgré leurs différences institutionnelles, les BRICS et l’ASEAN peuvent se compléter et œuvrer pour un ordre international multipolaire et plus juste, mieux adapté aux intérêts des pays en développement.

