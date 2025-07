Vietnam - Portugal : ouverture de représentations diplomatiques

Photo : VNA/CVN

Cet événement permet d'établir une fondation solide et ouvre la voie à un développement plus approfondi des relations bilatérales, a souligné le chargé d'affaires de l'ambassade du Vietnam à Lisbonne, Nguyên Manh Thang, dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information sur cet événement diplomatique.

Nguyên Manh Thang a souligné que la coopération bilatérale n'a cessé de se renforcer dans des domaines variés tels que la politique, la diplomatie, le commerce, la culture et l'éducation et indiqué que, sur le plan politico-diplomatique, les visites et contacts réguliers entre les dirigeants des deux pays à tous les niveaux ont permis de consolider la confiance mutuelle, jetant ainsi des bases solides pour le développement de la coopération bilatérale.

À ce jour, sept traités et accords internationaux ont été signés, et les deux nations se consultent et se soutiennent régulièrement au sein de forums multilatéraux et d’organisations internationales telles que les Nations unies, l’ASEAN, l’Union européenne (UE) ou le Sommet Asie-Europe (ASEM), contribuant ensemble à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement régional et mondial.

Sur le plan économique, depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA), les échanges commerciaux ont connu un essor continu, avec un taux de croissance annuel moyen de 12% sur la période 2020-2024. Le volume des échanges bilatéraux a d'ailleurs atteint un niveau record de 705 millions de dollars en 2024.

Le groupe portugais EDP Renewables, tirant parti des atouts du Vietnam dans les énergies renouvelables et la transition écologique, a investi 500 millions de dollars dans des projets d'énergie éolienne et solaire dans les provinces du sud du pays. Les responsables des deux pays s'accordent à reconnaître le fort potentiel de coopération qui subsiste dans des secteurs comme le tourisme, les énergies renouvelables, l'agriculture de haute technologie, la transition verte, la transformation numérique et l'économie maritime.

Au-delà de ces piliers, les échanges entre habitants et la coopération culturelle se sont également développés rapidement au cours des cinquante dernières années, contribuant à renforcer l'amitié entre les deux peuples. En novembre 2016, le premier Centre de langue et de culture portugaises Camões au Vietnam a été inauguré au sein de l'Université de Hanoï, marquant le sixième centre de ce type dans le monde.

En outre, la création de l'Association d'amitié Portugal - Vietnam en mai 2025 vise à promouvoir davantage les échanges entre les peuples et à approfondir la coopération entre localités, universités et entreprises. De plus en plus de localités des deux pays tissent des liens d'amitié, à l'image du jumelage entre Hô Chi Minh-Ville et Porto, ou entre la province de Đồng Nai et la ville de Vila Nova de Gaia.

Évaluant les perspectives futures, Nguyên Manh Thang a relevé qu'après un demi-siècle de développement, les relations bilatérales recèlent encore un potentiel important. Il a insisté sur le fait que l'ouverture prochaine d'ambassades à Lisbonne et à Hanoï constituera un levier majeur pour intensifier les visites de délégations, la promotion du commerce et des investissements, ainsi que pour approfondir la coopération culturelle, artistique et éducative.

La coopération s'étend également aux canaux du Parti, de l'Assemblée nationale et des organisations populaires afin de renforcer la confiance et la compréhension mutuelles.

Pour exploiter pleinement ce potentiel, le diplomate a préconisé de continuer à multiplier les visites et contacts à tous les niveaux, tout en stimulant la coopération décentralisée et les échanges entre habitants. Le maintien du mécanisme de consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères est également jugé essentiel.

Il a appelé à renforcer les activités de promotion commerciale pour que les entreprises tirent pleinement parti de l'EVFTA, à élaborer rapidement des mécanismes de coopération économique et à promouvoir les partenariats dans des domaines d'avenir comme l'économie maritime, les énergies renouvelables et la transformation numérique.

Enfin, le diplomate a souligné la nécessité d'accélérer la signature d'accords dans les secteurs de la défense, de la sécurité, du travail, de l'éducation ainsi que des sciences et technologies pour bâtir un cadre juridique solide et durable.

VNA/CVN