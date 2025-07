L’administration à deux niveaux au Vietnam, une "réforme historique"

La vaste réforme administrative du Vietnam, entrée en vigueur le 1er juillet avec la fusion de ses 63 provinces et villes sous l’autorité centrale en 34 unités et la transition officielle vers un modèle d’administration locale à deux niveaux comprenant les niveaux provincial et communal a suscité un vif intérêt dans les milieux publics et universitaires chinois.