La participation du Vietnam au BRICS+ 2025 affirme sa position internationale

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à la veille de la visite, le diplomate a déclaré que ces trois dernières années, les relations entre le Vietnam et le Brésil ont été constamment promues de manière forte, substantielle et efficace et portées à une nouvelle hauteur.

Selon le diplomate, la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil en septembre 2023, a marqué une étape historique, ouvrant une nouvelle ère de coopération entre les deux pays, posant les bases des accords et des objectifs commerciaux.

Il s'agissait de la première visite officielle d'un Premier ministre vietnamien au Brésil depuis 16 ans et de la première visite d'un haut dirigeant vietnamien depuis 2007.

Cette visite a donné un élan important à la coopération économique et culturelle, tout en affirmant l'engagement des deux pays à développer leurs relations bilatérales.

Les deux parties ont signé quatre documents de coopération portant sur l'éducation, la défense et l'agriculture pour la période 2024-2026, ainsi que sur la coopération entre les deux académies diplomatiques pour la période 2024-2025.

À cette occasion, le Vietnam et le Brésil ont convenu de porter leurs échanges à 10 milliards de dollars en 2025 et à 15 milliards de dollars à l’horizon 2030, tandis que le Vietnam a proposé au Brésil de reconnaître son statut d'économie de marché et de négocier un accord de libre-échange avec le Marché commun du Sud (MERCOSUR).

En novembre 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé au Sommet du G20 à Rio de Janeiro, à l'invitation du président brésilien Lula da Silva, président du G20.

Dans le cadre de la conférence marquant les 35 ans de relations diplomatiques entre le Vietnam et le Brésil, les deux parties ont convenu de transformer leurs relations en un partenariat stratégique, posant les bases d'un développement de la coopération dans des domaines stratégiques tels que la technologie, les énergies renouvelables et la défense, tout en renforçant la confiance politique entre les deux pays.

La visite d'État du président brésilien Lula da Silva au Vietnam en mars 2025, à l’invitation du président vietnamien Luong Cuong a marqué une nouvelle étape dans l'expansion et le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays avec la concrétisation de leur partenariat stratégique à travers le Plan d’action pour la période 2025-2030.

Les réalisations, depuis la reconnaissance du Vietnam comme économie de marché par le Brésil, ses engagements commerciaux, son ouverture de marché, jusqu'à son invitation à participer au 17e Sommet des BRICS+ en tant que pays partenaire, renforcent non seulement la coopération bilatérale, mais aussi la position du Vietnam sur la scène internationale.

Cette visite illustre clairement la politique étrangère du Vietnam, axée sur la paix, l'indépendance, l'autonomie et la confiance en soi, conformément à la pensée de Hô Chi Minh - avec la souplesse, la résilience, la persévérance et l'équilibre propres à la "diplomatie du bambou vietnamienne" -, tout en ouvrant des perspectives de coopération approfondie avec le Brésil et les économies émergentes dans les temps à venir, a-t-il souligné.

Selon le diplomate, le partenariat avec les BRICS apporte de nombreux avantages concrets au Vietnam. Premièrement, il contribue à renforcer sa position internationale, affirmant le Vietnam comme un partenaire important dans les économies émergentes.

Deuxièmement, le Vietnam peut élargir sa coopération économique avec les membres des BRICS grâce au commerce, aux investissements, à la connexion des infrastructures, à la mise à profit des progrès scientifiques et technologiques au service du développement et aux échanges interpersonnels.

Troisièmement, le Vietnam peut contribuer aux BRICS et en tirer des enseignements dans des domaines tels que la santé, le changement climatique et les technologies.

Le Vietnam devient un pays partenaire des BRICS avec la volonté de contribuer activement au renforcement de la voix et du rôle des pays en développement, de promouvoir la solidarité internationale et une multilatéralisation globale fondée sur le respect du droit international.

Cela confirme l'engagement du Vietnam à promouvoir un ordre international fondé sur des règles, tout en soulignant le rôle des pays en développement dans la gouvernance mondiale, a conclu le diplomate.

VNA/CVN