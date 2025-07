La presse vénézuélienne loue l’administration locale à deux niveaux du Vietnam

Les médias vénézuéliens ont largement couvert mardi 1 er juillet les efforts de réforme institutionnelle du Vietnam, soulignant la mise en œuvre officielle d’un système d’administration locale à deux niveaux et la réorganisation des limites administratives visant à accroître l’efficience et l’efficacité.

RadioMundial, radiodiffuseur public clé représentant la voix du gouvernement et du peuple vénézuéliens, a diffusé un reportage détaillé intitulé "L’administration locale à deux niveaux : un tournant historique pour le peuple".

Photo : capture d’écran du site web/CVN

Le reportage souligne que le nouveau modèle vise à rationaliser la structure administrative vietnamienne en supprimant les niveaux intermédiaires inutiles, rapprochant ainsi l’administration des citoyens et améliorant la prestation des services publics.

Citant le vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh, RadioMundial a souligné que cette réforme témoigne de la ferme volonté du Parti et du gouvernement vietnamiens d’optimiser le fonctionnement administratif et d’améliorer les services à la population.

Parallèlement, teleSUR, la multinationale de radiodiffusion basée au Venezuela et largement suivie en Amérique latine, notamment à Cuba et au Nicaragua, a largement couvert le processus de réforme sans précédent du Vietnam.

La chaîne a détaillé les mesures prises par le Vietnam, telles que les amendements à la Constitution, à la Loi sur l’organisation des collectivités locales et à la Loi sur l’organisation du gouvernement, ainsi que la publication de 40 décrets gouvernementaux, dont 28 axés sur la décentralisation et la délégation de pouvoirs accrus aux collectivités locales.

Photo : capture d’écran du site web/CVN

teleSUR a également souligné que l’ambitieuse restructuration administrative vise une réduction d’environ 250.000 postes, dont 130.000 fonctionnaires et 120.000 employés à temps partiel au niveau des communes. Cet effort de rationalisation devrait permettre d’économiser plus de 7,3 milliards de dollars au budget de l’État entre 2026 et 2030.

Outre l’amélioration de la gouvernance, RadioMundial et teleSUR ont commenté les objectifs plus généraux de la réforme. La restructuration du Vietnam devrait créer de nouveaux espaces de croissance pour les localités, attirer les investissements, améliorer les infrastructures, garantir le bien-être social et renforcer la connectivité régionale. Ces avancées sont considérées comme des étapes concrètes vers la construction d’un État de droit moderne et axé sur les services.

Dans une interview accordée aux médias locaux le même jour, l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, a déclaré que l’attention soutenue et l’évaluation positive des médias latino-américains témoignent de l’importance de la réforme administrative vietnamienne, non seulement pour le pays, mais aussi pour l’international.

VNA/CVN