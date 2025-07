Le Premier ministre au Sommet élargi des BRICS 2025 au Brésil avec trois messages clés à transmettre

À l'invitation du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné de son épouse et d'une délégation vietnamienne de haut niveau, participe au Sommet élargi des BRICS 2025 et effectue des activités bilatérales au Brésil, du 4 au 8 juillet.

À cette occasion, la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, a accordé une interview à la presse, détaillant les enjeux majeurs de ce déplacement.

Selon elle, ce voyage revêt une signification particulière à la fois sur les plans bilatéral et multilatéral. Il s'inscrit dans la mise en œuvre des objectifs de la Résolution N°59 du Bureau politique sur l'intégration internationale dans le nouveau contexte, et traduit la politique étrangère du Vietnam fondée sur l'indépendance, l'autonomie, la multilatéralisation et la diversification des relations, dans l'esprit d'être un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale.

C'est la première fois que le Vietnam est invité à participer au Sommet des BRICS en tant que "partenaire des BRICS", un mécanisme de coopération regroupant de grandes économies émergentes, qui jouent un rôle de plus en plus influent sur les scènes économique et politique mondiales. Cette participation reflète l'engagement actif du Vietnam dans les mécanismes multilatéraux, sa volonté de porter la voix des pays en développement, et de promouvoir la solidarité internationale ainsi qu'un multilatéralisme inclusif, dans le respect du droit international. Elle constitue également une étape importante dans le renforcement des liens entre le Vietnam et les membres des BRICS.

Coopération Sud-Sud

Le Sommet des BRICS 2025, qui a pour thème "Renforcer la coopération Sud-Sud pour une gouvernance plus inclusive et durable", s'annonce comme un événement multilatéral majeur de l'année. La participation du Vietnam à ce sommet vise à faire passer trois messages essentiels.

Le premier message est celui de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement. Le Vietnam souhaite affirmer sa détermination et son aspiration à progresser dans cette nouvelle ère. Il entend s'engager activement pour une gouvernance mondiale plus inclusive et durable, en partageant ses expériences, ses visions et ses bonnes pratiques en matière de développement. Le pays cherche également à promouvoir la coopération dans des domaines conformes à ses priorités nationales.

Ensuite, sur le plan bilatéral, la présence du Premier ministre réaffirme la position constante du Vietnam en tant que "partenaire et ami fiable" de la communauté internationale. Cette visite constitue une occasion diplomatique clé pour consolider et renforcer les liens d'amitié et de coopération avec le Brésil, tout en rehaussant l'image et la position du Vietnam en Amérique latine.

Enfin, cette rencontre offre au Vietnam l'opportunité de diversifier ses relations économiques, commerciales et d'investissement avec des régions à fort potentiel. L'objectif est de mobiliser des ressources internationales indispensables à son développement. Les membres des BRICS et les pays invités sont déjà des partenaires stratégiques ou des amis de longue date du Vietnam. Le Brésil, en particulier, est un partenaire stratégique majeur, dont les atouts économiques complètent les besoins du Vietnam et s'alignent sur ses orientations de développement durable.

Il est important de souligner que les relations diplomatiques entre le Vietnam et le Brésil, établies il y a plus de 35 ans, n'ont cessé de se renforcer. Le Brésil est aujourd'hui le premier partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, avec des échanges bilatéraux qui ont atteint près de 8 milliards de dollars en 2024, a précisé Nguyên Minh Hang.

Domaines stratégiques

Au-delà du commerce, les deux pays attachent une grande importance au développement de la coopération dans des domaines stratégiques tels que l'agriculture, l'énergie, les sciences et technologies, la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Ces secteurs constituent les piliers du Plan d'action conjoint pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique Vietnam - Brésil pour la période 2025-2030.

Enfin, cette visite permettra aux dirigeants des deux pays de discuter des orientations majeures visant à stimuler les échanges commerciaux, les investissements et la coopération agricole, contribuant à la diversification des marchés, des produits et des chaînes d’approvisionnement dans un contexte mondial instable.

La vice-ministre s'est dite convaincue que la participation du Premier ministre au Sommet élargi des BRICS 2025, ainsi que les activités bilatérales menées au Brésil, marqueront un jalon important dans la diplomatie vietnamienne. Cette visite contribuera à renforcer le rôle, la position et la contribution responsable du Vietnam à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement, tant dans la région qu'à l'échelle mondiale.

