Un signal positif pour le commerce extérieur du Vietnam

La Déclaration conjointe Vietnam - États-Unis sur un cadre d’accord commercial réciproque, équitable et équilibré marque une avancée majeure dans les relations économiques bilatérales. Fruit d’une longue préparation et d’une démarche proactive du gouvernement vietnamien, cet accord suscite de nombreuses analyses optimistes de la part d’experts économiques.

Le Dr. Lê Quang Minh, de l'Université d'économie et de commerce - Université nationale de Hanoï, souligne que le Vietnam a été un pionnier dans les négociations avec Washington concernant les questions tarifaires. Cette démarche précoce s'est appuyée sur une stratégie rigoureuse et sur le soutien crucial des entreprises américaines à capitaux étrangers (IDE). Ces entreprises ont joué un rôle déterminant, via divers forums, pour aider le Vietnam à affiner sa position face aux barrières tarifaires américaines.

Selon Pham Luu Hung, économiste en chef et directeur de la recherche chez SSI Securities Corporation (SSI), cet accord préliminaire constitue un "signal très positif". Il positionne le Vietnam parmi les trois principaux partenaires des États-Unis à avoir réussi à conclure un tel accord sur les questions tarifaires. Cette avancée significative renforce sa position dans le commerce mondial, témoignant de son importance croissante en tant qu'acteur économique international.

Afin de tirer pleinement parti des avantages tarifaires à venir, les experts recommandent au Vietnam d’intensifier les investissements dans la production de composants, de matières premières et d’équipements sur son territoire. L’objectif est d’atteindre un taux de localisation de 100%, condition essentielle pour bénéficier des niveaux de taxation les plus bas. Cette stratégie permettrait également aux entreprises vietnamiennes de s’intégrer plus solidement dans les chaînes de valeur mondiales.

Parallèlement, une réflexion est en cours sur l’opportunité de conclure un accord de libre-échange bilatéral avec les États-Unis, en vue de supprimer davantage de barrières commerciales et de créer de nouvelles opportunités d’accès au marché.

Sur le plan financier, une baisse des droits de douane pourrait entraîner une augmentation des flux de capitaux étrangers, exerçant une pression sur le taux de change du dông vietnamien. Une gestion prudente de ce taux est donc recommandée.

Lê Quang Minh a également souligné l’importance du respect des règles d’origine, mettant en garde contre les risques de fraude. Les entreprises qui se conforment strictement aux normes en matière d’origine des marchandises seront les premières à bénéficier des conditions préférentielles.

Un avis partagé par Pham Luu Hung, qui rappelle que le gouvernement vietnamien déploie actuellement de nombreuses politiques de soutien aux investisseurs étrangers, notamment en matière d’accès au foncier et d’incitations à l’innovation technologique.

Phan Thi Thanh Xuân, vice-présidente et secrétaire générale de l'Association vietnamienne du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie, a récemment souligné la stratégie de diversification des débouchés à l'exportation adoptée par les entreprises du secteur.

Traditionnellement tournées vers des marchés établis tels que les États-Unis, l'Europe, le Japon, l'Asie et l'Afrique, ces entreprises explorent désormais de nouvelles opportunités en Amérique du Sud et au Moyen-Orient. Cette expansion géographique vise à réduire la dépendance vis-à-vis des marchés existants et à exploiter de nouveaux potentiels de croissance. De plus, de grandes plateformes de commerce électronique telles qu’Amazon ou Alibaba sont de plus en plus exploitées comme nouveaux canaux de distribution.

