Le Vietnam apportera une "contribution précieuse" au Sommet BRICS+

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère des Affaires étrangères, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse dirigeront une délégation vietnamienne de haut niveau pour participer au Sommet élargi des BRICS (BRICS+) de 2025 et mener des activités bilatérales, du 4 au 8 juillet, au Brésil, à l’invitation du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva.

À la veille du sommet, l’ambassadeur du Brésil au Vietnam, Marco Farani, s’est adressé à la presse au sujet des relations entre le Vietnam et le Brésil et du rôle du Vietnam au sein des BRICS. Il a déclaré que le gouvernement brésilien, en tant que président tournant des BRICS, était heureux d’accueillir officiellement le Vietnam au sein du groupe en tant que “pays partenaire”.

Le diplomate a déclaré que cette évolution contribuerait à renforcer les capacités globales des BRICS, à réaffirmer leur position internationale et leur influence dans les chaînes de valeur du commerce mondial, et à renforcer l’importance du multilatéralisme.

Il a décrit le Vietnam comme un pays stable doté d’une économie dynamique et performante, d’objectifs de croissance clairs et d’une intégration harmonieuse dans les chaînes de valeur mondiales. La reconnaissance du Vietnam comme partenaire des BRICS a été plébiscitée, et le Brésil attend de lui qu’il joue un rôle actif dans la promotion d’objectifs communs en matière de commerce, d’investissement, de transition énergétique, de durabilité environnementale et sociale, de connectivité et d’égalité d’accès à l’innovation.

Dans un contexte d’instabilité mondiale croissante, de conflits persistants, de turbulences économiques et de résurgence du protectionnisme qui perturbe les flux commerciaux et la prospérité mondiale, les BRICS jouent un rôle de plus en plus essentiel.

Certains chiffres clés illustrent le potentiel du groupe. Les BRICS représentent 40% de l’économie mondiale, 23% du PIB mondial, 18% du commerce international, 42% de la population mondiale, 30% de la superficie terrestre (environ 3,2 milliards de personnes), 36% du PIB mondial en parité de pouvoir d’achat (PPA) et 72% des réserves mondiales de terres rares.

Selon les dernières données du Fonds monétaire international (FMI), alors que les économies industrialisées connaissent un ralentissement de leur croissance, passant de 2,7% en 2022 à 1,4% en 2023, les pays en développement du Sud devraient connaître une croissance d’environ 4% cette année. Les économies émergentes des BRICS continuent de se distinguer comme les régions à plus forte croissance au monde.

L’ambassadeur Marco Farani a exprimé de grandes attentes quant à la prochaine visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil, son troisième déplacement dans le pays. Il a déclaré que cette visite serait un grand honneur pour le Brésil et témoigne du haut niveau de confiance mutuelle et de l’importance particulière des relations bilatérales.

Le chef du gouvernement vietnamien s’est rendu pour la première fois au Brésil en 2023, marquant le début d’une nouvelle ère dans les relations bilatérales. Lors de cette visite, il s’est entretenu avec le président Lula da Silva, a visité de grandes entreprises brésiliennes et a rencontré des chefs d’entreprise.

En 2024, il est retourné au Brésil pour assister au Sommet du G20 à Rio de Janeiro, où il a exploré avec la délégation vietnamienne des opportunités de coopération dans des domaines tels que le sport, l’aviation, l’agriculture de haute technologie et la transition énergétique. À cette occasion, les deux dirigeants ont annoncé la création d’un partenariat stratégique, ouvrant un nouveau chapitre de la coopération bilatérale. Cette année, le Premier ministre Pham Minh Chinh se rendra de nouveau au Brésil pour participer au Sommet élargi des BRICS en tant que chef d’un pays partenaire.

L’ambassadeur Marco Farani s’est dit confiant que le Premier ministre Pham Minh Chinh apportera une contribution précieuse aux discussions du Sommet. Fort d’une vision moderne et d’une expérience internationale, le chef du gouvernement vietnamien devrait apporter des idées constructives sur des questions cruciales pour les pays en développement, notamment la transition énergétique, la coopération économique et financière, et l’accès équitable à l’innovation.

Coopération Vietnam - BRICS

Concernant la coopération Vietnam - BRICS en 2025 et dans les années à venir, l’ambassadeur Marco Farani a souligné que les BRICS regroupent certaines des principales économies émergentes du monde et se concentrent sur la résolution des principaux obstacles au développement. Leur programme met systématiquement l’accent sur les partenariats commerciaux, l’accès aux technologies de pointe, l’amélioration de la connectivité et les investissements dans les infrastructures.

Photo : IRNA/VNA/CVN

Le Vietnam, a-t-il déclaré, peut apporter une contribution significative au programme des BRICS. Le pays est un modèle de dynamisme, de croissance et de stabilité, tout en s’efforçant d’équilibrer ses objectifs de développement avec des politiques socio-économiques et environnementales durables. Ces priorités sont cohérentes avec les orientations et les pratiques des BRICS et contribuent à renforcer la coopération multilatérale.

Outre le commerce et la connectivité de la chaîne d’approvisionnement, le Vietnam pourrait coopérer avec les autres membres des BRICS dans les domaines de la protection de l’environnement, de la transition énergétique et de l’innovation technologique. Sur le plan politique et diplomatique, à l’instar du Brésil, le Vietnam s’engage à promouvoir la paix et la stabilité mondiales et soutient un système de gouvernance mondiale plus représentatif.

Le 17e Sommet des BRICS, placé sous le thème “Renforcer la coopération mondiale du Sud pour une gouvernance plus inclusive et durable”, se tiendra à Rio de Janeiro les 6 et 7 juillet, sous la présidence brésilienne.

Les discussions porteront sur six thèmes principaux : la réforme de l’architecture multilatérale de paix et de sécurité, la coopération dans le domaine de la santé, l’amélioration du système financier international, les réponses à la crise climatique, l’intelligence artificielle et le renforcement institutionnel des BRICS, avec un dialogue élargi impliquant divers groupes sociaux.

Évoquant les relations bilatérales, l’ambassadeur Marco Farani a déclaré que le Brésil et le Vietnam ont entretenu des relations politiques et économiques positives et équilibrées au cours des 36 dernières années, depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques. Ces dernières années, ces relations ont connu des progrès notables, alimentés par des visites de haut niveau et des efforts mutuels visant à élargir la coopération.

Le commerce bilatéral a atteint un montant record de 8 milliards de dollars. Le dialogue scientifique et technologique s’est intensifié, un plan d’action de coopération en matière de défense a été signé et la coopération dans le domaine de l’agriculture de haute technologie s’est approfondie. La transition énergétique est devenue un axe de travail conjoint important.

Cette année a marqué une étape importante avec la visite d’État du président Lula da Silva au Vietnam en mars, accompagné d’une importante délégation d’entreprises et de hauts fonctionnaires du Congrès national et du gouvernement brésiliens. À l’occasion de cette visite, les deux gouvernements ont publié une déclaration conjointe décrivant des mesures spécifiques telles que l’ouverture du marché vietnamien à la viande bovine brésilienne, la reconnaissance du statut d’économie de marché du Vietnam et la mise en œuvre progressive du Plan d’action pour un partenariat stratégique.

En 2025, les deux pays poursuivront la mise en œuvre des objectifs du plan, notamment l’élargissement progressif de l’accès bilatéral au marché. L’ambassadeur Farani a souligné que le Brésil et le Vietnam partagent de nombreuses complémentarités qui favorisent le développement d’un partenariat durable et résilient.

Il a déclaré que les deux pays ont de solides perspectives de coopération dans la transition énergétique, un domaine dans lequel le Brésil possède une expérience pratique et un leadership mondial en matière d’énergies renouvelables et d’éthanol.

La coopération dans l’agriculture de haute technologie est également prometteuse. JBS, l’une des plus grandes entreprises agroalimentaires brésiliennes, a annoncé son intention d’investir 100 millions de dollars dans la construction de deux usines de transformation de viande au Vietnam. Ce projet pourrait contribuer à faire du Vietnam un pôle de distribution régional en Asie du Sud-Est.

Par ailleurs, les deux pays disposent d’un potentiel considérable de coopération dans les domaines de la cybersécurité, des semi-conducteurs, de la transformation numérique, de l’agriculture verte, des biocarburants et des nouvelles technologies agricoles, notamment la restauration des forêts.

L’ambassadeur Marco Farani s’est dit confiant que la dynamique actuelle du dialogue de haut niveau continuera de produire des résultats concrets dans la coopération bilatérale et multilatérale dans les années à venir.

VNA/CVN