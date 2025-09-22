Pour développer le logement social et stabiliser le marché immobilier

Le 22 septembre, le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh, président du Comité de pilotage des politiques de logement et du marché immobilier, a présidé la première réunion de cet organisme. L'objectif était d'évaluer la situation des neuf premiers mois de 2025 et de fixer les missions pour le reste de l'année. La réunion s'est tenue par visioconférence avec les 34 villes et provinces du pays.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a précisé que l'immobilier et le marché immobilier jouaient un rôle important, contribuant à promouvoir le développement économique et urbain et à améliorer le niveau de vie de la population.

Le développement des logements constitue un élément important dans le réseau du bien-être social. La politique du Parti et de l'État vise à développer le logement social pour permettre aux populations de "s’installer et prospérer".

Photo : VNA/CVN

Cependant, selon Pham Minh Chinh, les résultats sont encore en deçà des attentes. Il a demandé que soient identifiées les raisons des prix élevés des appartements et d'éventuelles manipulations du marché, rétentions ou spéculations.

Le dirigeant a exigé une augmentation de l'offre et un meilleur équilibre entre l'offre et la demande, tout en levant les obstacles institutionnels et politiques.

Le Comité a pour mission de faire le bilan des actions passées et de tirer les leçons nécessaires pour créer des avancées d'ici la fin de l'année 2025 et en 2026.Selon le rapport, plus de 1.000 projets de logements commerciaux et près de 700 de logements sociaux, représentant plus de 633.000 unités, ont été lancés au cours des neuf premiers mois, dont 165 sont achevés.

À ce jour, plus de 334.000 habitations précaires ont été supprimées. En parallèle, plusieurs programmes de crédits préférentiels pour le logement social ont été mis en place pour faciliter l'accès à la propriété.

VNA/CVN