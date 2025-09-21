600 bénévoles participent à la Journée internationale du nettoyage des plages

Le 20 septembre 2025 au matin, sur le littoral reliant la place Tam Thang au cap Nghinh Phong (Vung Tàu), le Service de l'agriculture et de l'environnement de Hô Chi Minh-Ville, en partenariat avec des organisations locales, a organisé la Journée internationale du nettoyage des plages 2025 (21 septembre). Plus de 600 bénévoles - jeunes, fonctionnaires, salariés d’entreprises et habitants - ont répondu présents.

L'opération s’inscrivait dans le cadre de la campagne mondiale "Nettoyons la planète" lancée par les Nations unies, visant à sensibiliser l’opinion publique à l’importance de la protection du milieu marin. Tout au long de la matinée, les participants ont collecté et trié les déchets sur près de trois kilomètres de plage. Les matériaux recyclables ont été acheminés vers des centres de collecte, tandis que les déchets non recyclables ont été traités conformément aux normes en vigueur.

Selon les organisateurs, l’édition 2025 gagne en ampleur, tant par son périmètre que par le nombre de participants, avec pour objectif non seulement de nettoyer, mais aussi de modifier les comportements vis-à-vis de l’environnement côtier. Outre la collecte, les bénévoles ont distribué des tracts et mené des actions de sensibilisation afin de réduire l’usage des sacs plastiques, encourager le tri à la source et inciter habitants comme touristes à préserver le paysage.

L’événement s’inscrit dans la stratégie de Bà Ria - Vung Tàu visant à renforcer la gestion des déchets littoraux et à bâtir l’image d’une destination touristique verte et propre. Les organisateurs souhaitent pérenniser l’opération chaque année et en étendre la portée grâce à la coopération avec les autorités nationales et internationales, afin de contribuer durablement à la protection du littoral vietnamien.

