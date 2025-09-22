Préservation de la biodiversité

Des espèces rares relâchées dans le parc national de Chu Yang Sin

Le 21 septembre, le Centre de conservation des éléphants, de sauvetage des animaux et de gestion de la protection des forêts du Service de l'agriculture et de l'environnement de la province de Dak Lak (Centre) a réintroduit six animaux sauvages dans leur habitat naturel.

>> Neuf nouvelles espèces d’oiseaux découvertes dans la réserve naturelle de Dakrông

>> À la rescousse du langur de Delacour

Photo : VNA/VNA

Ces six animaux, tous des espèces rares et menacées inscrites au Livre rouge du Vietnam, comprenaient un pangolin de Java, deux macaques à queue de cochon, un macaque à longue queue et deux pythons. Avant d'être relâchés, les animaux avaient été secourus et soignés pour assurer leurs chances de survie en milieu sauvage.

Leur remise en liberté contribue directement à la conservation de la biodiversité et à la préservation des ressources génétiques rares du Parc national de Chu Yang Sin.

Ce parc national s'étend sur près de 60.000 ha et se caractérise par un terrain accidenté, de hautes montagnes et des gorges profondes. Sa faune est riche et diversifiée, avec plus de 750 espèces recensées. On y trouve de nombreuses espèces endémiques et rares figurant dans le Live rouge du Vietnam et la Liste rouge du monde, telles que le gaur, le douc à pattes noires, le léopard et l'ours noir d'Asie.

VNA/CVN