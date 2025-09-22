Lâm Dông

Plus de 218 milliards de dôngs pour l'élimination des logements insalubres

La province de Lâm Dông (Centre) a mobilisé plus de 218 milliards de dôngs (environ 8,38 millions de dollars) auprès de sources non étatiques pour éliminer les maisons temporaires et délabrées, dans le cadre du programme national 2024-2025. C'est ce qu'ont annoncé les autorités provinciales lors d'une récente conférence d'évaluation de la mise en œuvre de ce programme.

>> À Hô Chi Minh-Ville, tous les logements insalubres ont été éradiqués

>> Quang Ngai fournit de nouveaux logements à plus de 6.300 ménages

Photo : VNA/CVN

Au 31 août 2025, la province de Lâm Dông avait achevé l'élimination des 5.691 maisons temporaires et délabrées ciblées par le programme, atteignant ainsi 100% de l'objectif. Cela comprenait la construction de 4.328 nouveaux logements et la réparation de 1.363 autres. Plus précisément, 2.044 logements ont été achevés dans l'ancienne province de Lâm Dông, 1.456 dans l'ancienne province de Binh Thuân et 2.191 dans l'ancienne province de Dak Nông.

Le financement total du programme a atteint 324 milliards de dôngs, dont plus de 106 milliards provenaient du budget de l'État, les 218 milliards restants ayant été mobilisés auprès d'autres sources.

Photo : VNA/CVN

Sur les 5.691 logements achevés en 2024-2025, 3.862 ont été réalisés dans le cadre du programme lancé par le Premier ministre pour l'élimination des logements insalubres ; 1.118 via des programmes nationaux ciblés de réduction de la pauvreté et de développement socio-économique dans les zones ethniques et montagneuses ; 429 pour le soutien au logement des personnes ayant contribué à la révolution et des familles de martyrs ; et 282 par le biais d'autres initiatives de soutien au logement.

Selon le comité directeur provincial de Lâm Dông pour l'élimination des logements insalubres, ces résultats ont été obtenus grâce aux efforts coordonnés de l'ensemble du système politique, ainsi qu'à la participation active et au consensus des résidents et des unités locales.

À l'avenir, Lâm Dông continuera à mobiliser des ressources via le Fonds provincial "Pour les pauvres", des contributions socialisées d'entreprises, de philanthropes, d'organisations et de particuliers, afin d'apporter un soutien au logement aux ménages pauvres et quasi-pauvres, ainsi qu'à ceux en situation difficile, les aidant ainsi à stabiliser leur vie.

À cette occasion, le Comité populaire de Lâm Dông a remis des certificats de mérite à 27 collectifs et six individus pour leurs réalisations exceptionnelles dans la mise en œuvre du mouvement d'émulation "S'unir pour éliminer les maisons temporaires et délabrées dans la province de Lâm Dông" en 2025.

VNA/CVN