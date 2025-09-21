Le Vietnam se prépare l’impact de Ragasa qui menace la côte du Guangdong

Le typhon Ragasa, qui gagne en intensité au-dessus des eaux à l’est des Philippines, risque de frapper la partie nord de la Mer Orientale dans les prochains jours, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Le 21 septembre à 07h00, le centre de la tempête se trouvait à environ 17,9 degrés de latitude nord et 127 degrés de longitude est, à environ 520 km à l’est de l’île de Luzon aux Philippines, avec des vents soutenus allant de 150 à 166 km/h près de son centre et des rafales pouvant atteindre 202 à 220 km/h

Ragasa se déplaçait en direction ouest-nord-ouest à une vitesse d’environ 15 km/h. À 07h00 du matin le 22 septembre, la tempête devrait se trouver à environ 180 km au nord-est de l’île de Luzon, aux Philippines, avec des vents soufflant à 184-201 km/h avec des pointes à 202-220 km/h, se déplaçant vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse d’environ 15 à 20 km/h et susceptible de se renforcer.

Le 23 septembre à 07h00 du matin, la tempête devrait entrer en Mer Orientale, surtout dans le nord-nord-ouest, soufflant à 184-220 km/h avec des pointes de rafales de plus de 220 km/h. Elle devrait se déchaîner sur la partie nord de la Mer Orientale, passant à la catégorie quatre sur une échelle de cinq niveaux.

Le 24 septembre à 07h00, Ragasa devrait s’abattre sur les eaux de la province du Guangdong en Chine avec des vents violents de 167-183 km/h et des rafales atteignant plus de 220 km/h. Elle se déplacera vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse d’environ 20 à 25 km/h. La zone touchée est la partie nord de la Mer Orientale.

Dans les prochaines 72 à 120 heures, la tempête continuerait de se déplacer, principalement vers l’ouest-sud-ouest, à une vitesse d’environ 20 km/h, puis faiblir progressivement.

Les experts ont prédit que Ragasa, la neuvième tempête à frapper la Mer Orientale cette année, serait une tempête très puissante, pouvant atteindre le stade de super typhon.

En raison de l’impact de la tempête, à partir du 22 septembre, la zone orientale de la partie nord de la Mer Orientale sera soumise à des vents forts augmentant progressivement jusqu’aux niveaux 8-9 (62-88 km/h maximum), puis 10-14 (89-166 km/h maximum), a déclaré le directeur du Centre national de prévision hydrométéorologique, Mai Van Khiêm.

La zone proche du centre de la tempête sera soumise à des niveaux 15-17 (167-220 km/h maximum), avec des rafales supérieures au niveau 17, et des vagues dépassant les 10 m. La mer sera extrêmement agitée et représentant un grave danger pour les navires opérant ces zones, a-t-il indiqué.

