Un nouveau décret pour attirer les experts en science et innovation

Le gouvernement a promulgué, le 19 septembre 2025, le décret n°249/2025/ND-CP relatif aux mécanismes et politiques visant à attirer des experts dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique. Ce texte définit les critères, le processus de sélection, les droits et obligations, les responsabilités, l’évaluation ainsi que les politiques applicables aux experts dans ces domaines.

>> Le Vietnam réaffirme son engagement dans l’application de l’énergie nucléaire

>> Un deuxième scientifique vietnamien admis à l’Union des académies mondiales des sciences

>> Le Vietnam exhorté à réformer son cadre juridique et à dynamiser ses technologies stratégiques

Photo : VNA/CVN

Le décret n°249/2025/ND-CP relatif aux mécanismes et politiques vise à attirer des experts dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique.

Sont concernés les experts vietnamiens résidant à l’étranger, les experts étrangers, ainsi que les organismes et institutions liés. Les critères de sélection portent notamment sur le niveau de formation, les réalisations scientifiques, les diplômes, les travaux de recherche et l’expérience internationale…

Les experts bénéficient des droits et obligations prévus par la Loi sur la science, la technologie et l’innovation, ainsi que d’une autonomie dans l’exécution de leurs missions, l’utilisation des fonds alloués et la gestion du personnel mis à leur disposition.

Les avantages comprennent salaire, primes, assistances en matière de logement, de moyens de transport et de soins de santé, congés, billets d’avion pour la famille, ainsi que la possibilité de participer à des forums scientifique et de recevoir distinctions et reconnaissances.

Le décret prévoit également des mesures de soutien après l’achèvement des missions, telles que l’assouplissement des conditions d’acquisition de la nationalité vietnamienne, l’intégration dans les organismes publics ou la possibilité d’être nommés à des postes de direction sans condition d’âge ni de qualifications politiques.

Les membres de la famille des experts bénéficient, pour leur part, d’aides en matière d’éducation, de santé, d’emploi et de séjour.Ce décret est entré en vigueur le 19 septembre 2025.

VNA/CVN