Le PM exige une forte concentration sur le logement social

Le développement du logement social reflète la nature humaine du régime vietnamien, et cette mission doit être accomplie malgré toutes les difficultés, a affirmé le 16 août le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d’une visioconférence nationale consacrée au bilan des sept premiers mois et au plan d’action pour le reste de l’année.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a rappelé que le programme de construction d’un million de logements sociaux d’ici 2030 constitue une politique majeure et profondément humaniste du Parti et de l’État, visant à garantir le progrès, la justice et le bien-être social, en veillant à ce que "personne ne soit laissé pour compte". Il reflète une approche centrée sur l’humain, dans laquelle toutes les politiques servent le peuple et affirment le droit constitutionnel au logement, en particulier pour les pauvres, les personnes à faibles revenus et les groupes défavorisés.

Reconnaissant les efforts des ministères, secteurs, villes et provinces, le Premier ministre a néanmoins souligné les lenteurs et obstacles : mise en œuvre insuffisante dans de nombreuses localités, décaissement trop lent du programme de crédits préférentiels de 120.000 milliards de dôngs (4,56 milliards de dollars), difficultés d’accès au foncier, procédures d’investissement, sélection des entrepreneurs, financement et incitations...

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a affirmé que l’objectif de construire au moins 100.000 logements sociaux d’ici fin 2025, fixé aux villes et provinces plus tôt cette année, restait inchangé. Il a insisté sur le caractère politique crucial de cette tâche, exigeant une forte concentration, des actions concrètes et un suivi rigoureux de chaque projet.

Il a demandé aux localités d’intégrer les objectifs concernant le logement social dans les résolutions des congrès de leurs organisations du Parti pour la période 2025-2030. Il a aussi appelé ministères et localités à identifier les fonctionnaires, employés et travailleurs en difficulté de logement, et à réviser les politiques pour faciliter l’accès aux capitaux, l’acquisition et la construction de logements sociaux. Les formalités administratives doivent être allégées, la supervision renforcée et des outils de mesure mis en place pour évaluer les progrès mensuels, trimestriels et annuels, associés à la responsabilité de chaque organisme.

Le Premier ministre a confié des missions spécifiques au ministère de la Construction, au ministère de la Défense, au ministère de la Sécurité publique, à la Confédération générale du Travail du Vietnam, à la Banque d’État et au Bureau du gouvernement.

Il a également souligné la mise en œuvre immédiate de la résolution N° 201, portant sur l’application à titre expérimentale de politiques spécifiques de développement du logement social, et insisté sur la nécessité de simplifier et réformer rapidement les procédures administratives, notamment la sélection des investisseurs, les appels d’offres, la construction ainsi que la fixation des prix de vente et de location.

Selon la décision N° 444/QD-TTg du 27 février 2025, les localités doivent construire 995.445 logements sociaux sur la période 2025-2030, dont 100.275 en 2025. Au cours des sept premiers mois de l’année, 36.962 unités ont été achevées (37% du plan annuel). D’ici la fin de l’année, 36.700 unités supplémentaires devraient être livrées, portant le total à 73.671 (73% de l’objectif). En parallèle, 127.261 unités sont en construction et seront achevées les années suivantes.

Selon le ministère de la Construction, sur les 31 villes et provinces assignées à des objectifs, neuf devraient les atteindre ou les dépasser : Hai Phong, Huê, Tuyên Quang, Hung Yên, Bac Ninh, Quang Ninh, Nghê An, Tây Ninh et Cà Mau. Les autres ont peu de chances d’y parvenir.

VNA/CVN