Le typhon Ragasa pénètre en Mer Orientale et devrait toucher le Nord et le Centre

Le typhon Ragasa continue de se renforcer et de se diriger rapidement vers la Mer Orientale et devrait toucher directement le Nord du Vietnam les 25 et 26 septembre, selon le le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Le 22 septembre à 13h00, le centre de la tempête se trouvait à environ 120 km au nord de l’île de Luçon, aux Philippines, et se déplaçait sur un axe ouest-nord-ouest à une vitesse de 15 à 20 km/h.

Vers le soir du 22 septembre, le super typhon Ragasa se déplacera sur la Mer Orientale et deviendra la neuvième tempête de l’année, pour le Vietnam, a prévu le Dr. Hoàng Phuc Lâm, directeur adjoint du NCHMF.

Ragasa se déplacera rapidement, à environ 20 km/h, son intensité maximale peut atteindre le niveau 16-17 (184-220 km/h maximum), avec des pointes pouvant dépasser le niveau 17 (202-220 km/h maximum) en Mer Orientale, soit l’équivalent de l’intensité maximale du super typhon Yagi en 2024.

La tempête devrait s’affaiblir le 24 septembre, dépassera ensuite la péninsule de Leizhou, en Chine, au petit matin du 25 septembre, et pénétrer dans le golfe du Tonkin, avec des vents atteignant 118 à 166 km/h et des rafales à 167-201 km/h. Elle devrait atteindre les côtes vietnamiennes le 25 septembre, sur la région allant de Quang Ninh à Hà Tinh, a-t-il poursuivi.

La trajectoire du typhon est encore relativement complexe à prévoir et les prévisions internationales varient considérablement.

Selon Nguyên Van Huong, chef de la division des prévisions météorologiques du NCHMF, le premier scénario possible est que le typhon touche terre dans la province chinoise du Guangdong, passe par la péninsule de Leizhou (également en Chine), puis affecte le Vietnam continental avec une intensité considérablement affaiblie.

Le deuxième scénario, le plus pessimiste, est qu'une fois en Mer Orientale, le typhon se déplace principalement vers l’ouest, touchant terre dans le Nord et le Centre du Vietnam. Bien que son intensité puisse faiblir après avoir dépassé l’île de Hainan, en Chine, son impact resterait important.

De plus, nous observons une masse d’air froid de début de saison se déplaçant vers le sud, en direction du Vietnam. L’interaction entre cet air froid et le typhon Ragasa pourrait complexifier sa trajectoire et son impact, a déclaré Nguyên Van Huong.

Le responsable a indiqué que quel que soit le scénario suivi par le typhon, de jeudi 25 septembre à samedi 27 septembre prochains, les régions du Nord et du Centre du Vietnam (de la province de Thanh Hoa à la ville de Huê) sont très susceptibles de connaître de fortes pluies et des vents violents.

Le NCHMF surveille de près l’évolution du typhon Ragasa. Il est conseillé aux autorités et aux habitants de se tenir informés des prévisions météo, notamment des alertes à court terme, afin de réagir rapidement et d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

Selon l’agence météorologique, le typhon fait craindre naufrage de gros navires, ruptures de digues et déracinement des arbres. Sous l’influence de Ragasa, des vagues de quatre à huit mètres de haut pourraient être observées, certaines dépassant même les dix mètres près du centre du typhon.

