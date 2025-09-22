Le Premier ministre demande de se mobiliser face au super typhon Ragasa

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé lundi 22 septembre aux ministères, aux secteurs et aux localités de parer de manière proactive et avec des mesures de réponse maximales au super typhon Ragasa pour assurer la sécurité des habitants et minimiser les dégâts matériels.

>> Le typhon Ragasa approche des Philippines, premières évacuations

>> Le typhon Ragasa pénètre en Mer Orientale et devrait toucher le Nord et le Centre

>> Le typhon Ragasa débarque en Mer Orientale et menace les côtes vietnamiennes

Photo : VNA/CVN

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, vers lundi soir 22 septembre, Ragasa devrait entrer dans la Mer Orientale, la neuvième tempête de l’année, pour le Vietnam, a indiqué le télégramme signé par le vice-Premier ministre Trân Hông Hà.

La tempête devrait ensuite se déplacer plus rapidement, à une vitesse d’environ 20 km/h et maintenir une intensité maximale de niveau 16-17 (184 à 220 km/h maximum), avec des pointes pouvant dépasser le niveau 17 (202-220 km/h maximum) sur la Mer Orientale, les 22 et 23 septembre, soit l’équivalent de l’intensité maximale du super typhon Yagi en 2024, soulevant des vagues de plus de 10 m.

Ragasa devrait s’affaiblir à partir du 24 septembre, dépassera ensuite la péninsule de Leizhou, en Chine, dans la nuit du 24 au 25 septembre, et pénétrer dans le golfe du Tonkin, avec des vents atteignant les niveaux 12-14 (118-166 km/h) et des rafales de niveaux 15-16 (167-201 km/h). Elle devrait toucher terre le 25 septembre, dans la région allant de Quang Ninh à Hà Tinh, a-t-il poursuivi.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, la tempête Ragasa toucherait directement les provinces du Nord et du Centre-Nord. Cependant, son évolution reste très complexe. Les localités, les autorités et la population sont invitées à suivre de près et mettre à jour régulièrement les derniers bulletins de prévision météorologique concernant l'évolution de Ragasa.

Photo : VNA/CVN

Pour faire face au super typhon, le chef du gouvernement a demandé aux ministères, aux comités des provinces et des villes, notamment Quảng Ninh, Hai Phong, Hung Yên, Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh, Quang Tri et Huê de rester prêts à déployer immédiatement des mesures de réponse au super typhon Ragasa, de fournir des prévisions et informations précoces, complètes et précises sur son évolution et son impact.

Le Premier ministre a également demandé de disposer des véhicules dans les zones clés qui devraient être directement touchées par la tempête afin d’être prêts à intervenir et à effectuer des recherches et des sauvetages, de se tenir prêt à soutenir les localités dans la mise en œuvre de l’évacuation des habitants.

VNA/CVN