Semaine de l'apprentissage tout au long de la vie

Le Vietnam met l'accent sur le numérique

Le Vietnam organisera une semaine de l'apprentissage tout au long de la vie du 1 er au 7 octobre, dont les cérémonies d'ouverture se dérouleront simultanément dans tout le pays.

>> Hô Chi Minh-Ville et Son La rejoignent le Réseau mondial des villes apprenantes

>> Le secrétaire général souligne l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie

>> Le secrétaire général Tô Lâm plaide pour un apprentissage à vie renforcé

Photo : VNA/CVN

Dans un document officiel adressé aux comités populaires provinciaux et municipaux, le ministère de l'Éducation et de la Formation a appelé les localités et les unités à prendre l'initiative de concevoir et de mettre en œuvre des activités efficaces pour accompagner cette semaine.

Les autorités sont encouragées à promouvoir le rôle de l'auto-apprentissage et de l'apprentissage continu, en particulier en ce qui concerne la maîtrise des connaissances et des technologies. Les localités devraient organiser des séminaires et des forums avec des experts sur les tendances technologiques, la culture numérique et les méthodes d'apprentissage efficaces. Les campagnes de sensibilisation se concentreront sur les quatre piliers de l'UNESCO : "apprendre à connaître, apprendre à faire, apprendre à vivre ensemble et apprendre à être", ainsi que sur d'autres messages clés liés à l'événement.

Le ministère a également recommandé des formations pour aider les citoyens à acquérir des compétences numériques de base et avancées, telles que l'utilisation des outils en ligne, l'accès aux ressources éducatives libres, la sécurité des données, l'identification des cyber-risques et l'initiation aux technologies émergentes comme l'analyse de données et l'intelligence artificielle. Les établissements d'enseignement et les entreprises sont invités à collaborer pour offrir des services d'orientation professionnelle et des expériences pratiques dans le domaine des technologies de l'information.

Les collectivités locales sont également encouragées à promouvoir le développement de bibliothèques numériques dans les écoles et les collectivités, et à encourager leur utilisation partagée afin d'élargir l'accès du public au savoir.

Par ailleurs, il est conseillé aux écoles et aux établissements d'organiser des concours et des activités expérientielles sur les nouvelles connaissances et les technologies numériques, telles que la programmation, la création de contenu numérique, la robotique, les applications de l'intelligence artificielle et la science des données.

Enfin, les écoles sont encouragées à inviter des entreprises à présenter leurs offres d'emploi et à partager les tendances de recrutement. Des entrepreneurs et artisans locaux seront sollicités pour partager leurs expériences en matière d'auto-apprentissage, de création d'entreprise et d'innovation technologique afin d'inspirer les étudiants et les apprenants.

VNA/CVN