Administration locale à deux niveaux : le PM appelle à renforcer la décentralisation

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé, le 21 septembre 2025, le télégramme officiel n°168/CD-TTg, demandant aux ministères, organes ministériels ainsi qu’aux villes et provinces de renforcer l’application des lois relatives à la décentralisation, à la délégation de pouvoirs et à la répartition des compétences dans le fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux.

Le télégramme officiel est adressé aux ministres, aux chefs d’organes de rang ministériel et aux présidents des Comités populaires provinciaux et municipaux.

Selon ce document, ces derniers temps, les ministères et organes compétents ont activement proposé des tâches en matière de décentralisation. Les autorités locales ont fait preuve de dynamisme, de créativité et d’engagement dans l’exécution des missions déléguées, contribuant ainsi à améliorer progressivement l’efficacité et l’efficience de l’appareil administratif local à deux niveaux.

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace, de corriger les insuffisances et de renforcer les capacités, notamment au niveau communal, selon les conclusions du Bureau politique et du Secrétariat du Parti, les directives du secrétaire général Tô Lâm, ainsi que la Conclusion n°192-KL/TW du 19 septembre 2025, le Premier ministre a précisé trois grands axes d’action : Premièrement, les ministères et organes ministériels doivent évaluer la faisabilité des tâches en matière de décentralisation, proposer des ajustements appropriés, examiner le cadre juridique en vue de le compléter conformément au principe : "la localité décide, met en œuvre et en assume la responsabilité", guider les collectivités locales dans la mise en œuvre des tâches. Le délai d’achèvement est fixé au plus tard au 30 octobre 2025.

Deuxièmement, les ministères ayant encore un taux élevé de procédures centralisées (Sciences et Technologies, Construction, Culture, Finances, Santé, Agriculture et Environnement, Industrie et Commerce) doivent accélérer la révision des textes réglementaires, renforcer la décentralisation associée à la simplification des procédures administratives, garantir les ressources nécessaires au niveau local et mettre en place des mécanismes de suivi et de contrôle. Le délai d’achèvement est fixé en octobre 2025.

Troisièmement, les Comités populaires provinciaux et municipaux doivent évaluer la capacité de mise en œuvre des lois sur la décentralisation, proposer des ajustements réglementaires, allouer les ressources humaines adéquates et renforcer l’administration publique locale conformément aux lois en vigueur. Le délai d’achèvement est également fixé en octobre 2025.

