Création réussie de modèles de conservation pour deux espèces d'orchidées menacées

Le Professeur agrégé-Docteur Nguyên Van Sinh et ses collègues de l'Institut de l'écologie et des ressources biologiques (Académie des sciences et technologies du Vietnam) ont réussi à édifier des modèles pour conserver et développer deux espèces d'orchidées menacées, précieuses, rares et de grande valeur.