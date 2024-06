Les travailleurs vietnamiens sont les plus engagés en Asie

Selon le rapport 2024 sur l’état du lieu de travail mondial de la société multinationale de conseil et d’analyse Gallup, 34% des participants à l’enquête mondiale ont déclaré qu’ils "s’épanouissaient", tandis que 58% devaient "lutter". Environ 8% des personnes interrogées dans le monde ont admis qu’elles "souffraient" au travail.

Même si le travail peut causer le stress, la tristesse et la colère à la vie, certaines personnes trouvent également leur épanouissement et leur bonheur grâce au travail.

Photo : VNA/CVN

En Asie, le Vietnam est en tête de la liste des 10 premiers pays de la région, où la proportion la plus élevée de personnes interrogées qui se sont déclarées engagées, avec 51%. Il est suivi par Taïwan (Chine) avec 41%, Singapour (39%), la Thaïlande (37%), les Philippines (36%), la Chine (36%), la République de Corée (34%), la Malaisie (31%), le Japon (29%) et la Mongolie (29%).

"Ce rapport annuel représente la voix collective des travailleurs du monde entier. Dans le rapport de cette année, nous examinons le rôle que joue le travail dans la santé mentale et le bien-être global des travailleurs", a déclaré Gallup.

En conséquence, les travailleurs engagés ont signalé beaucoup moins de problèmes de santé et moins d’anxiété, de stress, de tristesse, de solitude, de dépression et de colère. Ils ont également plus d’espoir, de bonheur, d’attention et de respect.

L’étude vise à évaluer la santé mentale et le bien-être des travailleurs, et à mesurer l’engagement à travers des expériences positives, comme la croissance et le plaisir, ainsi que des expériences négatives comme le stress, la colère, l’inquiétude, la tristesse et la solitude.

Le sondage mondial de Gallup a interrogé la population adulte dans plus de 160 pays et régions du monde. Les données de ce rapport collectées en 2023 incluent les résultats de plus de 128.000 salariés interrogés.

Selon l’étude Gallup, les pays européens dominent la liste des 10 pays ayant la plus forte proportion de travailleurs engagés à l’échelle mondiale, avec 7 pays de cette région dans le Top 10.

Elle a également enregistré la plus faible proportion de travailleurs "recherchant un nouvel emploi" et la deuxième plus faible proportion de travailleurs "souffrant d’une tristesse quotidienne".

L’Europe a notamment enregistré "le taux d’engagement des employés le plus bas de la région", à 13% ; cependant, la région est également connue pour ses solides protections du travail. En revanche, les États-Unis se classent mieux en termes d’engagement des employés.

L’Australie figure dans le top 10, avec 60% des personnes interrogées se déclarant "épanouies" et 21% "engagées" dans leur travail. Au Costa Rica, 62% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient "épanouies", tandis que 34% "engagées" dans leur travail.

"Lorsque les travailleurs trouvent que leur travail et leurs relations de travail sont significatifs, l’emploi est associé à des niveaux élevés de plaisir quotidien et à de faibles niveaux d’émotions négatives quotidiennes. En particulier, la moitié des travailleurs attachés à leur emploi évoluent fortement dans la vie en général", selon le rapport.

De plus, lorsque les gestionnaires sont engagés, les travailleurs sont plus susceptibles de l’être également. Dans les organisations qui ont de bonnes pratiques, les trois quarts des gestionnaires sont engagés.

La responsabilité n’appartient pas seulement aux employés, mais aussi aux organisations. Lorsque les entreprises mettent en œuvre les protections nécessaires pour leurs travailleurs et embauchent de bons gestionnaires, engagés et bien formés, les travailleurs engagés peuvent s’épanouir à la fois sur leur lieu de travail et dans la vie.



NDEL/VNA/CVN