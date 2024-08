Salade de pamplemousse aux crevettes et au porc

La salade de pamplemousse aux crevettes et au porc est parfaite pour le printemps ou l’été. Rafraîchissante et équilibrée, c’est une salade incontournable de la cuisine vietnamienne.

Pour 4 personnes

Préparation : 50 minutes

Cuisson : 20 minutes pour le porc et 3 minutes pour les crevettes

Ingrédients

- 3/4 de pamplemousse (ou pomelo)

- 8 grosses crevettes

- 200 g de poitrine de porc

- 1 morceau de gingembre de 3 cm

- 1 carotte

- 1 oignon rouge

- 4 cuillères à soupe (c.à.s) de vinaigre blanc

- 2 c.à.s de sucre blanc

- 1/2 cuillères à café de sel

- Herbes aromatiques au choix : coriandre vietnamienne (polygonum), menthe, feuilles de pérille (shiso), basilic thaï.

- 2 c.à.s de cacahuètes grillées grossièrement concassées

- 1 c.à.s de sésame blanc grillé

- Piment (facultatif)

* Sauce aigre-douce

- 50 ml de nuoc mam (saumure de poisson)

- 50 ml de jus de citron vert

- 25 g de sucre

- 50 ml d’eau chaude

- 1 gousse d’ail haché

- Piment frais ciselé (facultatif)

Réalisation

- Faites cuire les crevettes entières pendant 3 minutes dans de l’eau bouillante. Sortez-les et plongez-les dans un grand récipient d’eau froide. Décortiquez-les entièrement. Coupez les crevettes en deux dans le sens de la longueur. Réservez.

- Remettez l’eau de cuisson des crevettes sur le feu et faites cuire la poitrine de porc pendant 20 minutes avec le morceau de gingembre. Après 20 minutes, sortez la viande de porc et plongez-la aussitôt dans de l’eau froide. Puis tranchez-la finement.

- Pelez l’oignon rouge et tranchez-le très finement avant de le mettre dans un bol avec le sucre, le sel et le vinaigre blanc. Faites tremper les tranches fines d’oignon rouge pendant la préparation de la salade.

- Pelez le pamplemousse : coupez le dessus du fruit, puis découpez de haut en bas dans l’écorce sans atteindre la chair, en formant des pétales de 2 à 3 cm de largeur. Décollez délicatement les pétales d’écorce jusqu’à la base. Prélevez le fruit et jetez l’écorce.

- Coupez le pamplemousse en deux. Prélevez et détachez seulement la pulpe contenue dans les membranes du fruit. Détaillez en petits morceaux de la taille d’une petite bouchée.

- Lavez, pelez et râpez la carotte.

- Lavez, essorez et effeuillez les herbes aromatiques. Ciselez-les en fines lamelles.

- Concassez les cacahuètes.

- À feu moyen, faites griller à sec le sésame blanc dans une poêle pendant 5 minutes.

- Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des oignons frits : pelez un oignon jaune, coupez-le en deux et tranchez-le très finement. À feu vif, faites chauffer 3 c.à.s d’huile végétale neutre (tournesol, arachide) dans une poêle. Lorsque l’huile est bien chaude, faites frire l’oignon jusqu’à ce qu’il soit bien doré. Sortez rapidement les tranches d’oignon dorées et déposez-les sur du papier absorbant pour enlever l’excès d’huile.

- Préparez la sauce aigre-douce : dans un bol, mélangez de l’eau chaude avec le sucre pour le dissoudre, puis ajoutez le nuoc mam et le jus de citron vert. Mélangez bien et ajustez le goût, puis ajoutez l’ail et le piment.

- Dans un plat creux, disposez successivement une couche de pamplemousse, les carottes râpées, la viande de porc, les crevettes, les herbes, l’oignon rouge vinaigré, les cacahuètes concassées, et enfin, arrosez généreusement de sauce aigre-douce (3 ou 4 c.à.s). Parsemez d’oignon frit et de sésame blanc grillé. Mélangez bien la salade avant de servir comme entrée.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

https://authentikvietnam.com/