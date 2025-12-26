Pont de l'amitié Laos - Thaïlande N°5 : un levier pour le commerce avec le Vietnam

La cérémonie d'inauguration du pont de l'amitié Laos - Thaïlande N°5 s'est déroulée dans l'après-midi du 25 décembre, au milieu du Mékong, à la frontière entre les provinces de Bolikhamxay (Laos) et Bueng Kan (Thaïlande).

Cet événement marque une étape importante dans le renforcement des liaisons de transport et des échanges au sein de la sous-région du Mékong, en particulier entre le Vietnam, le Laos et la Thaïlande.

Long de 1.350 m, ce pont à haubans moderne contribue à relier le Laos à la région le long du corridor économique Est-Ouest. Les Premiers ministres lao et thaïlandais ont souligné qu'il répond aux aspirations des deux peuples en facilitant le transport, le commerce et le tourisme.

L'ouverture de ce pont réduit considérablement les distances entre le Nord-Est de la Thaïlande et le Vietnam. Le trajet de Bueng Kan, via Bolikhamxay, jusqu'au poste-frontière de Câu Treo dans la province de Hà Tinh passe désormais de 350 km à un peu plus de 200 km. Il s'agit de l'itinéraire le plus court et le plus pratique pour le transport de marchandises entre ces régions.

Au-delà de la coopération bilatérale, cet ouvrage ouvre de nouvelles perspectives de développement pour l'ensemble de la sous-région du Grand Mékong (GMS), qui inclut le Vietnam, le Cambodge, le Myanmar et les provinces du Yunnan et du Guangxi (dans le Sud de la Chine).

En complétant le réseau d'infrastructures communes déjà existantes, il renforce l'intégration économique et la connectivité régionale au service d'un développement durable.

