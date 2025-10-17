Laos, Thaïlande, Malaisie et Singapour confirment le succès du projet d'intégration énergétique

Les ministres de l'Énergie du Laos, de la Thaïlande, de la Malaisie et de Singapour ont publié le 16 octobre leur sixième Déclaration commune lors de la 43 e réunion des ministres de l'Énergie de l'ASEAN (AMEM), organisée par la Malaisie.

Cette Déclaration marque une étape importante, confirmant le succès des échanges multilatéraux et transfrontaliers d'électricité dans le cadre du projet d'intégration énergétique Laos - Thaïlande - Malaisie - Singapour (LTMS-PIP), et annonçant le doublement de la capacité d'échange d'électricité du projet à 200 mégawatts.

Dans une Déclaration commune, les ministres ont félicité toutes les parties pour la mise en œuvre réussie des échanges multilatéraux et multidirectionnels d'électricité transfrontaliers, qui permettent désormais l'acheminement de l'électricité du Laos vers Singapour via la Thaïlande et la Malaisie, ainsi que de la Malaisie vers Singapour.

Ce développement double la capacité totale d'échange d'électricité du projet à 200 MW, renforçant ainsi son rôle de pierre angulaire de la vision du réseau électrique de l'ASEAN. Il s'agit de la première initiative multilatérale d'échange d'électricité impliquant quatre pays de l'ASEAN.

Avec la mise en place d'échanges multidirectionnels, le projet démontre la faisabilité des échanges transfrontaliers d'électricité pour renforcer la sécurité énergétique régionale et la résilience du réseau.

Les ministres ont également réaffirmé leur engagement en faveur du développement des échanges multilatéraux d'électricité, soulignant leur potentiel pour accélérer la transition énergétique de l'ASEAN et libérer le potentiel des énergies renouvelables de la région.

Ils ont salué les efforts continus du groupe de travail LTMS-PIP et des parties prenantes pour suivre les aspects techniques, juridiques et réglementaires afin d'assurer une mise en œuvre harmonieuse.

Les ministres ont réaffirmé que le LTMS-PIP constitue un projet pionnier pour le réseau électrique de l'ASEAN – une initiative à long terme visant à interconnecter les systèmes électriques de la région afin de répondre à la demande croissante d'électricité et de promouvoir la durabilité énergétique.

