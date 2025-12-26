L’offre immobilière atteint son plus haut niveau, les prix continuent de grimper

L’offre de biens immobiliers au Vietnam a bondi de 50% en 2025, soit la croissance la plus rapide en sept ans, grâce aux réformes réglementaires qui ont débloqué des projets en suspens et alimenté une forte hausse des prix des appartements dans les grandes villes.

Photo : CTV/CVN

Les prix des appartements ont grimpé de 96,2% à Hanoi, de 72,6% à Dà Nang et de 56,9% à Hô Chi Minh-Ville par rapport à 2019.

Le pays compte actuellement 3.297 projets en cours, d’une valeur de 7,42 billiards de dôngs (285 milliards de dollars), représentant 5,9 millions de logements, un volume proche des sommets atteints en 2018, selon l’évaluation annuelle du ministère de la Construction. Le logement commercial et les ensembles urbains dominent le marché avec 2.358 projets d’une valeur de 6,74 billiards de dôngs.

Malgré la hausse des prix, les acheteurs ont rapidement absorbé l’offre accrue, avec des taux d’absorption dépassant les 60% pour les nouveaux programmes immobiliers et de nombreux projets entièrement vendus. Le ministère a indiqué que cette forte activité transactionnelle reflétait une demande soutenue pour l’accession à la propriété et les investissements à moyen et long terme.

Selon les données de l’Institut vietnamien de recherche sur le marché immobilier (VARS IRE), les prix des appartements ont grimpé de 96,2% à Hanoi, de 72,6% à Dà Nang et de 56,9% à Hô Chi Minh-Ville par rapport à 2019.

La capitale a connu une forte volatilité, certains biens immobiliers voyant leur valeur bondir de plusieurs centaines de millions à un milliard de dôngs en l’espace d’un seul mois. Les terrains, villas et maisons de ville ont vu leur prix augmenter jusqu’à 30% au cours de l’année.

La hausse s’est modérée à la fin du quatrième trimestre, les prix se stabilisant sur certains marchés, sans toutefois qu’aucune correction significative ne soit observée. Les ventes à perte sont restées limitées aux biens acquis à des prix exorbitants lors des brèves phases de spéculation du début d’année.

Les analystes estiment que les initiatives gouvernementales en matière d’infrastructures, soutenant les objectifs de croissance économique, devraient atténuer les effets des ralentissements économiques marqués, d’autant plus que la plupart des investisseurs n’ont pas rencontré de difficultés de financement importantes.

La structure des stocks a considérablement évolué par rapport aux cycles précédents.

Au troisième trimestre, les stocks ont atteint 26.717 unités réparties dans 22 provinces. Les stocks d’appartements et de maisons individuelles ont bondi de 137% par rapport au trimestre précédent, tandis que les stocks de terrains ont diminué de 69% sur un an, selon les données du ministère.

Contrairement aux précédents ralentissements, dominés par des logements achevés et invendus, les stocks actuels sont principalement composés de projets en construction, dont beaucoup affichent déjà de fortes préventes.

Le VARS IRE a qualifié cette augmentation de positive, y voyant le reflet de la confiance des promoteurs plutôt qu’une accumulation d’actifs en difficulté.

VNA/CVN