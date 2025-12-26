Le marché immobilier du Sud reprend de la vigueur

Le marché immobilier du Sud affiche des signes évidents de reprise, porté par la stabilisation de la conjoncture macroéconomique et l'avancement rapide de plusieurs grands projets d'infrastructure.

L'offre de logements neufs à Hô Chi Minh-Ville et dans les provinces voisines a fortement augmenté, notamment grâce aux appartements haut de gamme et aux logements de faible hauteur, la demande des propriétaires occupants restant prédominante.

Les experts prévoient qu'en 2026, un intérêt accru pour les zones périphériques, en particulier pour les projets liés aux transports publics et aux normes environnementales, influencera les tendances du marché et les stratégies des promoteurs.

Les nouvelles infrastructures constituent un puissant moteur de croissance.

Lors du Forum immobilier "Connecter le présent, façonner l'avenir", le cabinet de conseil immobilier CBRE Vietnam a indiqué que les perspectives du marché immobilier du Sud en 2025 et au-delà seraient renforcées par un environnement macroéconomique stable, l'objectif de croissance du PIB régional de 8% et les retombées positives des projets de transport stratégiques.

Selon Duong Thuy Dung, directrice générale de CBRE Vietnam, la stabilisation des taux d'intérêt a soutenu la demande des utilisateurs finaux et des investisseurs, même si le marché a encore besoin de temps pour absorber la nouvelle offre.

Le principal moteur de cette croissance est le développement des infrastructures de transport, notamment les rocades N°3 et 4, l'aéroport international de Long Thành, les autoroutes Biên Hoa-Vung Tàu et Bên Luc-Long Thành, ainsi que l'expansion du réseau de métro.

Ces projets réduisent les temps de trajet entre les localités et dynamisent le développement rapide des centres urbains satellites.

Le marché du logement devrait connaître la mise sur le marché d'environ 12.000 nouveaux logements en 2025 : 7.600 appartements et 4.400 maisons individuelles.

Sur le segment des appartements, l'offre haut de gamme et de luxe devrait dominer, représentant 90% des nouveaux lancements. Les prix de vente moyens du dernier trimestre devraient augmenter de 18% sur un an.

Parmi les anciennes provinces, dont Binh Duong, Long An et Bà Ria-Vung Tàu, Binh Duong devrait à elle seule ajouter plus de 15.800 logements, principalement des appartements. Long An devrait en fournir environ 1.300, tandis que Bà Ria-Vung Tàu devrait en proposer plus de 800, notamment des maisons individuelles.

Par ailleurs, la province de Dông Nai devrait livrer environ 9.400 logements, dont environ 75% seraient des maisons individuelles.

Dans ces cinq principales localités du sud, l’offre totale de nouveaux logements pourrait dépasser 39.300 unités, soit le double du volume de 2023-2024.

Selon les experts, l’apparition de nouveaux périphériques et autoroutes redessine le paysage urbain de la région.

La ville se concentrera de plus en plus sur les projets haut de gamme et de luxe, tandis que les provinces environnantes développeront les logements de faible hauteur, les écoquartiers et les projets axés sur les transports en commun.

Ce phénomène alimente un mouvement d'expansion urbaine continu, les résidents recherchant des espaces de vie plus vastes tandis que leurs temps de trajet domicile-travail se réduisent à 30-45 minutes.

Un représentant d'un promoteur immobilier de Dông Nai a indiqué que les acheteurs se montraient désormais plus prudents, délaissant la spéculation au profit d'investissements à long terme.

Les zones proches des futures stations de métro, des échangeurs du périphérique N°3 ou des liaisons vers Long Thành sont devenues des zones d'investissement très prisées.

Les acheteurs privilégient désormais la qualité des équipements, les normes environnementales et les taux d'occupation plutôt que les prix les plus bas.

Le développement durable et l'aménagement axé sur les transports en commun (TOD) influencent également la demande.

Vo Huynh Tuân Kiêt, directeur du pôle résidentiel chez CBRE Vietnam, a déclaré que deux tendances majeures, l'aménagement axé sur les transports en commun et l'immobilier vert, devenaient des piliers déterminants du marché. Le TOD constituera, selon lui, l'épine dorsale du développement urbain.

Les projets situés le long des lignes de métro, des axes de bus à haut niveau de service ou des itinéraires écologiques affichent généralement un taux d'absorption plus élevé grâce à la réduction des temps de trajet et à l'intégration des services.

Parallèlement, les critères écologiques sont devenus essentiels pour les jeunes acheteurs.

Selon les données de CBRE, les nouveaux programmes immobiliers dans la ville affichent un prix de vente moyen d'environ 90 millions de dôngs (3.700 dollars) par mètre carré, et pourtant, le marché reste dynamique, notamment sur les segments haut de gamme et de luxe.

Sur les marchés voisins, les prix sont 30 à 50% inférieurs, ce qui correspond mieux au budget des jeunes familles qui achètent pour y vivre à long terme.

Lê Thi Thuy Trang, qui habite dans le quartier de Câu Kiêu et recherche un logement dans le quartier de Hiêp Binh, explique que sa famille privilégierait les projets situés à proximité des lignes de métro et offrant de nombreux espaces verts pour les enfants.

Malgré des prix plus élevés, elle estime que l'amélioration du cadre de vie et le confort accru justifieront le coût.

Les nouveaux quartiers des provinces de Dông Nai et Binh Duong intègrent des parcs, des pistes de course, des écoles et des centres commerciaux.

Les maisons individuelles restent prisées pour leurs espaces de vie généreux, idéaux pour les familles multigénérationnelles.

CBRE Vietnam prévoit que le marché du sud du pays ajoutera jusqu'à 50.000 nouveaux logements en 2026.

La plus grande diversité des emplacements, des segments et de la qualité des produits favorise une saine concurrence, incitant les promoteurs à rehausser les normes de conception, les équipements et la qualité des services.

Selon les économistes, cette concurrence profite aux acheteurs, car les projets immobiliers deviennent plus transparents, mieux équipés et gérés plus efficacement.

Les représentants de CBRE ont indiqué que l'abondance de terrains disponibles dans la région, son excellente connectivité et ses prix compétitifs continuent d'attirer les promoteurs de la République de Corée, de Singapour et du Japon.

