Aéroport international de Long Thành : l’espoir d’une "piste d’envol" économique en 2026

L’aéroport international de Long Thành, dont l’entrée en exploitation est programmée pour 2026, représente bien plus qu’une prouesse technique : il constitue un moteur stratégique destiné à libérer le potentiel de développement de la région économique clé du Sud, longtemps freiné par des contraintes infrastructurelles.

Face à la saturation chronique de l’aéroport international de Tân Son Nhât, Long Thành offrira, dès sa première phase, une capacité annuelle de 25 millions de passagers et de 1,2 million de tonnes de fret. Il renforcera ainsi la connectivité internationale du Vietnam et rehaussera la position de la région du Sud-Est sur la carte aéronautique mondiale.

Selon Nguyên Kim Long, vice-président permanent du Comité populaire de la province de Dông Nai, l’aéroport de Long Thành est identifié comme le noyau d’un pôle urbain de services intégrés associé à l’économie aéronautique, l’un des deux principaux moteurs de croissance pour la période 2025-2030. Sur cette base, la province s’oriente vers un développement coordonné de l’écosystème aérien, logistique, commercial et touristique, avec la création de pôles logistiques, de zones de commerce libre et de services à haute valeur ajoutée. La province s’oriente vers un modèle de "ville aéroportuaire" inspiré de ceux de Changi (Singapour) et d’Incheon (République de Corée), a-t-il souligné.

Pour le Dr Nguyên Van Tân, de l’Université Lac Hông, la mise en service de l’aéroport de Long Thành en tant que principal hub aérien du pays et symbole de l’intégration internationale du Vietnam contribuera fortement à attirer les investissements étrangers vers la province de Dông Nai et l’ensemble de la région du Sud. Il devrait également générer une dynamique de développement dans les villes satellites environnantes, favorisant l’émergence de pôles de services, de logistique et d’un écosystème d’investissement diversifié et attractif.

Par ailleurs, le projet renforcera le rôle de Dông Nai en tant que pôle industriel majeur du pays. Grâce à un réseau d’infrastructures intégré - comprenant routes, voies ferrées, ports maritimes, voies navigables intérieures et liaisons aériennes - la région bénéficiera d’un environnement propice à l’expansion des entreprises et des investisseurs.

Du point de vue du monde des affaires local, Trân Ngoc Son, directeur de la Sarl de conception et de construction Son Quân, estime que, avec une mise en service commerciale prévue à la mi-2026, l’aéroport de Long Thành ne sera pas seulement le plus grand projet aéroportuaire du pays, mais aussi un levier stratégique majeur ouvrant de nouvelles perspectives de développement pour Dông Nai et l’ensemble de la région économique clé du Sud.

