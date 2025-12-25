ST25, deux décennies de parcours pour devenir le meilleur riz du monde

Ce qui n’était au départ qu’une ambition de longue date, celle de redonner ses lettres de noblesse au riz parfumé traditionnel vietnamien, a, après deux décennies d’efforts soutenus, propulsé ce cépage sur la scène internationale.

Le "Héros du Travail" Hô Quang Cua et ses collègues ont consacré vingt ans à la création de la variété ST25, maintes fois reconnue comme la meilleure au monde, marquant ainsi une étape scientifique et agricole majeure pour le pays.

Photo : VNA/CVN

Avant la généralisation de l’agriculture intensive et des variétés à haut rendement, le Delta du Mékong était réputé pour ses riz aromatiques tels que le Châu Hang Vo et le Trang Tep, autrefois étroitement associés à Tây Dô, l’ancienne ville de Cân Tho.

Cependant, la volonté d’optimiser la productivité durant la période d’intensification a progressivement marginalisé ces variétés d’exception, les remplaçant par des souches à haut rendement privilégiant la quantité à la qualité.

Depuis ses études, Hô Quang Cua était obsédé par l’idée de faire renaître ces variétés parfumées de grande qualité.

Après avoir observé en Europe des variétés de riz renommées cultivées sur des sols similaires à ceux du Delta du Mékong, il est retourné dans l’ancienne province de Soc Trang vers 1980 et a entrepris de collecter et de tester des souches aromatiques dans les conditions locales.

Un tournant décisif s’est produit dans les années 1990, lorsqu’il a entrepris des études approfondies sur le riz parfumé thaïlandais. À la fin des années 1990, l’analyse a révélé que la variété ST3 qu’il avait développée possédait des caractéristiques de qualité comparables à celles du Khao Dawk Mali de Thaïlande, notamment la forme du grain, sa translucidité, sa douceur naturelle, sa légère saveur sucrée et son arôme de jasmin, ainsi que des indicateurs physiques, chimiques et sensoriels très similaires.

En 2001, la variété ST3 a été présentée aux agriculteurs et a rapidement été reconnue pour sa qualité exceptionnelle. Ce succès a jeté les bases d’un programme de sélection beaucoup plus ambitieux. Cua et son équipe se sont alors lancés dans un processus exigeant de 20 ans qui a finalement abouti à la création de la variété ST25.

Selon Hô Quang Cua, la qualité du riz est déterminée par un ensemble complexe de critères, allant des propriétés géométriques et physiques à la composition chimique, en passant par les caractéristiques biologiques et l’évaluation sensorielle par les consommateurs.

Malgré d’importantes recherches visant à améliorer son adaptabilité, à raccourcir sa durée de croissance et à maintenir des rendements élevés, la variété ST25 a initialement peiné à se faire reconnaître lors des concours nationaux.

Le tournant décisif a eu lieu en 2019, lorsqu’elle a surpassé le riz thaïlandais pour remporter le premier prix du concours du Meilleur riz du monde, attirant ainsi l’attention des marchés nationaux et internationaux.

La même année, elle a été reconnue comme variété nationale de riz par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, devenu depuis le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

La variété ST25 a confirmé sa position dominante en remportant à nouveau le premier prix mondial en 2023 et 2025. Hô Quang Cua a par la suite reçu le Prix Hô Chi Minh sur les sciences et technologies en reconnaissance de sa contribution.

Le soutien des autorités locales, des agriculteurs et d’un marché de plus en plus soucieux de la qualité a permis à l’équipe de recherche d’améliorer encore la variété.

Six ans après sa commercialisation, la ST25 occupe une place de choix sur les marchés nationaux et internationaux.

Cette variété est issue d’un croisement complexe entre les riz ST3 et Tiên Vua, donnant naissance à un produit unique en son genre. La ST25 présente une grande adaptabilité, ce qui lui permet d’être cultivée dans différentes zones écologiques, des régions côtières aux zones intérieures.

Il est à noter qu’elle ne donne pas une qualité optimale lorsqu’elle est cultivée sur des terres trop fertiles et qu’elle donne les meilleurs résultats dans les environnements côtiers et saumâtres tels que les régions de Soc Trang et d’U Minh, notamment dans les écosystèmes combinant riziculture et crevetticulture.

Le modèle riz-crevettes améliore non seulement la qualité des grains, mais contribue également à l’adaptation au changement climatique, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’amélioration de l’efficacité économique par rapport à la riziculture conventionnelle en eau douce.

Quelque 100.000 ha de rizières crevettières du Delta du Mékong, cultivées avec la variété ST25, atteignent des rendements moyens de paddy frais de près de sept tonnes par hectare, ce qui la place parmi les plus performantes de ce système de production. La variété ST25 est actuellement cultivée sur 200.000 ha à l’échelle nationale, offrant ainsi un potentiel d’expansion considérable.

Avec un prix du paddy supérieur d’environ 3.000 dôngs par kilogramme à celui du riz ordinaire, elle représente une source de revenus importante pour les agriculteurs, tout en contribuant à la pérennité de la filière rizicole.

VNA/CVN