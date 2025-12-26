Nghê An : renforcement des patrouilles contre la contrebande et la pêche illicite au large

À Nghê An (Centre), les gardes-frontières et les douanes ont lancé une campagne renforcée de patrouilles maritimes afin de lutter contre la contrebande et la pêche illégale, tout en garantissant la sécurité et l’ordre en mer.

>> La 27ᵉ réunion du Comité national contre la pêche INN fait le point sur les efforts de lutte

>> Des avancées notables dans la lutte contre la pêche INN à Quang Ngai

>> Dak Lak : la lutte contre la pêche INN axée sur la sensibilisation des pêcheurs

Photo : BTC/CVN

L’Escadron de garde-frontières N°2 du Commandement des gardes-frontières de la province de Nghê An, en coordination avec l’Équipe de contrôle anti-contrebande N°2 relevant de sous-département des douanes de la zone XI, a engagé le 19 décembre une opération intensive de patrouille, d’inspection et de contrôle des personnes et des moyens opérant dans les eaux maritimes de la province.

Cette action s’inscrit dans une démarche globale visant à prévenir et à combattre la contrebande, tout en renforçant la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Déploiement stratégique et évaluation continue

Conformément au plan établi, les patrouilles sont déployées du 17 au 31 décembre 2025. Chaque mission, d’une durée de trois à cinq jours, est organisée de manière flexible afin de s’adapter à l’évolution de la situation en mer. À l’issue de chaque phase, les deux forces procèdent à une évaluation des résultats, tirent les enseignements nécessaires et ajustent les dispositifs opérationnels pour les interventions ultérieures.

Le périmètre de surveillance s’étend de la zone maritime limitrophe de la province de Hà Tinh à celle de Thanh Hoa. Les efforts se concentrent en priorité sur les secteurs considérés comme sensibles, notamment les zones portuaires et les axes de transport maritime présentant un risque élevé d’infractions, tels que les ports de Cua Lò, Vissai et Dông Hôi.

Les contrôles ciblent principalement les navires et les cargaisons soupçonnés d’activités illégales, notamment le trafic de carburants, de charbon, de minerais, d’engrais, de stupéfiants ainsi que d’autres marchandises interdites par la législation en vigueur.

Sensibilisation et sanctions

Parallèlement aux opérations de contrôle, les forces engagées intensifient leurs actions de vérification et de sensibilisation auprès des pêcheurs. L’objectif est de détecter et de prévenir rapidement toute pratique de pêche illicite, l’utilisation d’engins prohibés ou les actes de complicité liés à des réseaux de contrebande opérant en mer.

Photo : CTV/CVN

Sur le terrain, la coopération entre les gardes-frontières et les services des douanes repose sur un échange constant d’informations et une coordination étroite, tant à terre qu’en mer. Les unités renforcent l’observation et la surveillance des navires entrant et sortant des ports, ainsi que des bâtiments évoluant sur les routes maritimes nationales et internationales. Lorsqu’un moyen présente des signes d’infraction, les patrouilles procèdent à l’interception, au contrôle, à l’établissement des procès-verbaux et au traitement des dossiers conformément aux compétences et aux prérogatives légales de chaque force.

En complément des missions de contrôle, les équipes sur le terrain multiplient les actions de communication et de vulgarisation juridique à destination des propriétaires de navires, des capitaines et des communautés de pêcheurs. Ces actions visent à dissuader toute participation à la contrebande, au transport illégal de feux d’artifice ou à l’extraction illicite de sable et de graviers, tout en encourageant le respect strict des réglementations relatives à la protection des ressources halieutiques et à la lutte contre la pêche INN.

Cette coopération étroite entre l’Escadron de garde-frontières N°2 de la province de Nghê An et les forces douanières contribue activement au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la sûreté en mer. Elle permet de détecter et de combattre efficacement les infractions et les activités criminelles, tout en participant à la protection de la souveraineté maritime, à la sécurité des frontières maritimes et au développement durable de l’économie maritime locale.

Thao Nguyên/CVN