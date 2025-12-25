Thanh Hoa renforce ses efforts pour éliminer la pêche illégale

Grâce à une mise en œuvre rigoureuse des mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la province de Thanh Hoa n’a enregistré, au cours des quinze derniers jours, aucun cas de perte de signal du système de surveillance des navires (VMS) ni de violation des frontières maritimes.

Ce résultat repose avant tout sur une prise de conscience accrue au sein des communautés côtières. Dans la commune de Van Lôc, qui compte 440 navires de pêche, les autorités locales ont intensifié la sensibilisation afin d’aider les pêcheurs à régulariser leurs licences et à maintenir le fonctionnement continu des dispositifs VMS.

Photo : VNA/CVN

Les pêcheurs affirment désormais tenir scrupuleusement leur journal de bord et respecter strictement les zones de pêche, conscients de la nécessité de préserver à la fois les ressources halieutiques et leurs moyens de subsistance.

Pour soutenir cette dynamique, la province a mis en place des politiques d’appui financier destinées à l’acquisition d’équipements VMS et au paiement des frais d’abonnement. Le 9 décembre 2025, le Conseil populaire provincial a adopté deux résolutions visant à moderniser la flotte de pêche et à renforcer la capacité des pêcheurs à faire face aux risques naturels en mer.

Une gestion rigoureuse et transparente

Parallèlement aux actions de sensibilisation, Thanh Hoa renforce ses mécanismes de contrôle. Dans les quatre ports désignés - Hoa Lôc, Lach Hoi, Lach Bang et Hai Châu -, les forces de garde-frontières, la police et les services de surveillance halieutique assurent une présence permanente pour contrôler les mouvements des navires et certifier l’origine des produits de la mer.

Les autorités appliquent également des mesures strictes à l’encontre des navires non conformes. Actuellement, 24 navires ont vu leur licence de pêche suspendue et sont maintenus dans des zones de mouillage dédiées, sous la surveillance des autorités locales, avec un suivi quotidien de leur position. Ces navires sont tenus de démonter leurs engins de pêche afin d’éviter toute récidive.

Depuis le début de l’année 2025, 337 infractions ont été sanctionnées pour un montant total de 5,08 milliards de dongs, l’ensemble des données étant enregistré dans la base nationale Vnfishbase. À ce jour, 100% des 2 910 navires de la province sont intégrés au système national, et l’ensemble des 1.002 navires de plus de 15 m est équipé d’un système VMS fonctionnel.

Ces efforts conjoints ont permis d’éliminer les violations dans les eaux étrangères, constituant une avancée majeure vers la levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne.

VNA/CVN