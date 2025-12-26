Festival du shopping de Hanoï 2025 : dynamiser la consommation intérieure

Le Festival du shopping de Hanoï 2025 a ouvert ses portes le 25 décembre au Centre culturel, d'information et de sport de la rue Cao Lô, dans la commune de Dông Anh.

Photo : CTV/CVN

Lors de la cérémonie d'ouverture, Nguyên Thê Hiêp, directeur adjoint du Service de l'industrie et du commerce de Hanoï, a déclaré que ce festival devrait stimuler la circulation des marchandises, renforcer la compétitivité des entreprises et valoriser les produits vietnamiens. Il contribuera également à la mise en œuvre efficace de la campagne "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens".

Le festival constitue un lien essentiel entre producteurs et consommateurs, permettant aux entreprises locales d'atteindre de nouveaux clients et favorisant un environnement commercial sain et respectueux. Il contribue par ailleurs à promouvoir l'image de Dông Anh en tant que localité dynamique et accueillante, a-t-il souligné.

Avec environ 120 stands, le festival regroupe près de 110 entreprises venues de 14 villes et provinces de l'ensemble du pays, dont Diên Biên, Lào Cai, Son La, Ninh Binh, Thai Nguyên, Quang Ninh, Hai Phong, Bac Ninh, Hung Yên, Hanoï, Thanh Hoa, Dà Nang, Hô Chi Minh-Ville et Khanh Hoa.

Les stands sont organisés en zones thématiques, comprenant des espaces dédiés à la présentation de produits typiques, à la démonstration de produits, à la découverte de la gastronomie régionale et aux opportunités de réseautage commercial, ainsi qu'à une variété d'activités annexes.

On y trouve une grande variété de produits représentatifs de secteurs clés, tels que des spécialités locales, des produits issus du programme "À chaque commune, son produit" (One Commune, one Product - OCOP), des produits artisanaux, des produits alimentaires et des boissons, du textile-habillement, des articles de maroquinerie et des accessoires de mode.

Le même jour, la deuxième édition d'une foire commerciale promouvant les produits de spécialité, les villages d'artisanat traditionnel et les articles OCOP s'est ouverte au marché de gros du Sud de Hanoï, dans la commune de Binh Minh, avec près de 200 stands.

VNA/CVN