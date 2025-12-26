Perspectives 2026 : le Vietnam face à l’opportunité d’une croissance à deux chiffres

En 2025, le Vietnam s’est fixé pour objectif une croissance du PIB supérieure à 8% - un cap jugé tout à fait atteignable par les experts, tout en constituant une base solide pour viser une croissance à deux chiffres sur la période 2026-2030.

Photo : VNA/CVN

Les résultats positifs enregistrés au cours de la période 2021-2025 ouvrent de nouvelles perspectives pour un développement rapide et durable de l’économie nationale.

Sur la base du tableau économique et social des onze premiers mois de 2025, les experts estiment que la dynamique de croissance du Vietnam reste globalement robuste. Selon l’économiste Nguyên Minh Phong, l’objectif de croissance de 8% pour l’ensemble de l’année 2025 est pleinement réalisable. La possibilité d’atteindre un taux compris entre 8,3% et 8,5% demeure également crédible, à condition que l’économie poursuive son accélération au cours du dernier mois de l’année.

Traditionnellement, la fin d’année est marquée par une forte progression du décaissement de l’investissement public, des exportations et de la consommation - autant de moteurs essentiels de la croissance.

Accélérer le décaissement des investissements publics

Il convient de souligner que le gouvernement a donné des instructions fermes afin d’accélérer le décaissement des investissements publics en 2025, avec pour objectif d’atteindre 100% du plan annuel. Parallèlement, la haute saison de consommation en fin d’année apporte un nouvel élan aux activités de production et de commerce, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du PIB.

Le rapport synthétique sur la mise en œuvre du plan de développement socio-économique en 2025 et sur la période quinquennale 2021-2025, présenté par le gouvernement à l’Assemblée nationale lors de la 10ᵉ session, montre que l’économie vietnamienne continue d’affirmer sa forte capacité de résilience face aux chocs externes, tout en maintenant un rythme de croissance parmi les plus élevés au monde. Selon les prévisions, le PIB de 2025 devrait progresser de plus de 8% en glissement annuel, tandis que la croissance moyenne sur la période 2021-2025 atteindrait 6,3%, contre 6,2% lors du mandat précédent.

Ces résultats sont d’autant plus significatifs que l’économie vietnamienne avait été durement touchée par la pandémie de COVID-19 en 2021, année durant laquelle la croissance du PIB n’avait atteint que 2,55%. Toutefois, sur la période 2022-2025, la croissance annuelle moyenne s’établit à environ 7,2%, dépassant l’objectif fixé (6,5-7%), ce qui témoigne d’un net renforcement de la capacité de redressement et d’adaptation de l’économie.

Parallèlement à cette dynamique de croissance, la taille de l’économie vietnamienne s’est considérablement accrue. Le PIB est passé de 346 milliards de dollars en 2020 à environ 510 milliards de dollars en 2025, permettant au Vietnam de gagner cinq places pour se hisser au 32ᵉ rang mondial. Le PIB par habitant est estimé à près de 5.000 dollars en 2025, soit 1,4 fois le niveau de 2020, plaçant le pays dans la catégorie des économies à revenu intermédiaire supérieur.

Selon les experts, ces acquis constituent un fondement essentiel pour que le Vietnam puisse se fixer l’objectif ambitieux d’une croissance à deux chiffres sur la période 2026-2030, en vue de devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030 et d’intégrer le groupe des pays à revenu élevé à l’horizon 2045.

Toutefois, les opportunités s’accompagnent de nombreux défis. Le contexte économique mondial et national demeure marqué par de fortes incertitudes, notamment les conflits géopolitiques persistants, la montée des politiques protectionnistes, ainsi que les limites structurelles de l’économie vietnamienne. La capacité des entreprises nationales à s’insérer dans les chaînes de valeur mondiales reste encore modeste, tandis que le changement climatique, la pollution environnementale et les phénomènes météorologiques extrêmes continuent de peser sur le développement socio-économique et les conditions de vie de la population.

Face à ces défis, de nombreux experts estiment qu’il est indispensable de redéfinir la vision du développement et de renouveler en profondeur le modèle de croissance, dans une perspective durable et inclusive. L’accent doit être mis sur la création de nouveaux moteurs de croissance fondés sur la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et la croissance verte, tout en modernisant et en valorisant les moteurs traditionnels.

Selon Vo Tri Thành, l’expérience internationale montre que le renouvellement du modèle de croissance doit s’accompagner d’une transition de l’économie "brune" vers l’économie "verte", d’une articulation étroite entre économie réelle et économie numérique, ainsi que d’un développement accru de la science et de la technologie, afin que les bénéfices de la croissance profitent à l’ensemble de la société. Dans ce processus, la politique budgétaire joue un rôle clé de catalyseur du développement, en soutenant l’innovation et en orientant activement la restructuration de l’économie.

Du point de vue des politiques publiques, Nguyên Quôc Anh souligne la nécessité pour le Vietnam de passer d’une croissance extensive à une croissance intensive, fondée sur la productivité et la qualité. La productivité globale des facteurs (PGF/TFP) doit devenir l’indicateur central de l’efficacité économique. L’amélioration de la productivité du travail, grâce à l’application des technologies, à la formation de ressources humaines de haute qualité et à la modernisation de la gouvernance, constitue un facteur déterminant du succès.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, la restructuration de l’économie vers un modèle plus moderne doit être menée de manière cohérente, en levant les goulets d’étranglement de long terme liés aux institutions, aux infrastructures et à la qualité des ressources humaines. Le développement de l’économie numérique, de l’économie verte et de l’économie circulaire, la mise en place de pôles d’innovation, ainsi que la promotion de secteurs émergents tels que l’industrie des semi-conducteurs, les énergies renouvelables et l’économie bas carbone, ne sont plus des options, mais des tendances inéluctables.

Enfin, le secteur privé est appelé à jouer un rôle central et moteur dans la transformation du modèle de croissance. Des entreprises fondées sur le savoir, la technologie, une gouvernance moderne et une vision globale seront à même de créer un puissant effet d’entraînement pour l’économie.

Dans ce contexte, les politiques publiques doivent viser à instaurer un environnement concurrentiel équitable et transparent, propice aux investissements dans les secteurs de haute technologie et de croissance verte.

VNA/CVN