Économie numérique : moteur du développement du pays

Avec une taille estimée à 39 milliards de dollars en 2025 et un rythme de croissance figurant parmi les plus rapides d’Asie du Sud-Est, l’économie numérique s’affirme comme un pilier majeur de la nouvelle dynamique de développement du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

L’économie numérique occupe une place de plus en plus centrale, devenant un levier déterminant dans la structuration des forces productives et l’émergence de nouveaux modes de croissance. Elle permet à de nombreux pays de saisir les opportunités, de surmonter les défis et de mieux s’adapter aux mutations profondes induites par l’ère numérique.

Consciente du rôle et de l’importance stratégique de l’économie numérique, le Parti et l’État vietnamiens ont promulgué de nombreuses orientations et politiques visant à accélérer la transformation du modèle de production vers la numérisation. Le développement de l’économie numérique et de la société numérique est ainsi placé au rang des priorités élevées dans la stratégie nationale de développement.

Le Vietnam figure également parmi les pays pionniers de la région à avoir adopté un programme et une stratégie de transformation numérique nationale, assortis d’un ensemble d’objectifs clairs et concrets.

Situé au cœur de l’Asie du Sud-Est et doté d’un fort potentiel de croissance, le Vietnam est reconnu comme l’un des pays affichant un rythme de développement de l’économie numérique parmi les plus dynamiques de la région. Ces dernières années, l’économie numérique vietnamienne a enregistré des avancées majeures et significatives.

Environ 40 milliards de dollars d’ici la fin de l’année 2025

Selon la dixième édition du rapport annuel sur l’économie numérique en Asie du Sud-Est (e-Conomy SEA 2025), publiée le 25 novembre 2025 par Google, Temasek et Bain & Company, l’économie numérique vietnamienne devrait atteindre une valeur brute des marchandises (GMV) de 39 milliards de dollars d’ici la fin de l’année 2025, soit une hausse de 17% par rapport à l’année précédente (34 milliards de dollars en 2024 et 30 milliards en 2023).

Ce rythme de croissance place le Vietnam au deuxième rang en Asie du Sud-Est, derrière l’Indonésie, et l’inscrit parmi les économies numériques connaissant la progression la plus rapide de la région. À l’horizon 2030, la valeur totale de l’économie numérique vietnamienne pourrait atteindre entre 85 et 190 milliards de dollars, selon les prévisions.

Le commerce électronique continue de jouer un rôle de pilier, représentant près des deux tiers de la taille de l’économie numérique, avec une valeur attendue de plus de 25 milliards de dollars en 2025, soit une croissance estimée à 17%. Grâce à sa population nombreuse, à un taux de pénétration d’Internet élevé et à la généralisation des achats en ligne, le Vietnam est considéré comme l’un des marchés de l’e-commerce les plus prometteurs d’Asie.

Autre point fort notable : le niveau d’adoption de l’intelligence artificielle (IA) par les Vietnamiens. Le Vietnam se classe actuellement en tête de l’Asie du Sud-Est selon trois indicateurs clés : 81% des utilisateurs interagissent quotidiennement avec l’IA ; 83% s’engagent activement dans l’apprentissage ou le perfectionnement de compétences liées à l’IA ; et 96% se déclarent prêts à partager l’accès à leurs données avec des agents d’IA.

Le pays compte aujourd’hui plus de 40 start-up spécialisées dans l’IA et a attiré 123 millions de dollars d’investissements privés au cours de l’année écoulée, soit 5% du total des investissements en IA dans la région.

Selon Marc Woo, directeur général de Google Vietnam, 81% des utilisateurs vietnamiens interagissent quotidiennement avec l’IA, reflétant un écosystème numérique hautement adaptable. Cette capacité d’adoption rapide et la forte confiance envers l’IA font du Vietnam un marché clé en Asie du Sud-Est.

Le rapport e-Conomy SEA 2025 souligne que le Vietnam connaît un essor marqué des services financiers numériques (Digital Financial Services - DFS), avec une valeur totale des transactions de paiements numériques estimée à 178 milliards de dollars d’ici 2025, illustrant la rapidité de la transition vers une économie sans numéraire à l’échelle nationale.

Faire de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique les principaux moteurs

Le Vietnam s’est fixé pour ambition de devenir un pays à revenu élevé à l’horizon 2045, et l’économie numérique a été identifiée comme l’un des moteurs clés, avec pour objectif de contribuer à hauteur de 30% du PIB d’ici 2030.

Afin de concrétiser cette vision, le pays poursuit la mise en œuvre du Programme national de transformation numérique, articulé autour de trois piliers : le gouvernement numérique, l’économie numérique et la société numérique.

La commercialisation récente de la 5G a permis de donner corps à la vision du Gouvernement visant à tirer parti de la science, de la technologie et de l’innovation pour accélérer la transformation numérique des entreprises, tout en dynamisant le déploiement de la quatrième révolution industrielle à l’échelle nationale.

Parallèlement, le Vietnam accélère le perfectionnement du cadre juridique relatif à l’intelligence artificielle. La Stratégie nationale sur l’IA, promulguée en 2021, est actuellement en cours de mise à jour et une nouvelle version, accompagnée d’une Loi sur l’IA, devrait être adoptée d’ici la fin de l’année 2025.

Photo : VNA/CVN

Au-delà de son rôle de fondement juridique essentiel, cette démarche traduit une vision nationale claire : l’IA est appelée à devenir une infrastructure intellectuelle au service de la population, contribuant au développement durable et au renforcement de la compétitivité nationale.

Afin de créer une impulsion décisive pour le développement de l’économie numérique, le Bureau politique a adopté plusieurs résolutions stratégiques majeures, notamment les Résolutions 57, 68, 59, et 66. Celles-ci se concentrent sur des domaines clés tels que la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, l’intégration internationale, l’élaboration et l’application des lois, ainsi que le développement de l’économie privée.

Ces Résolutions forment une ossature institutionnelle stratégique, libérant le potentiel des entreprises et créant un élan décisif pour le développement de l’économie numérique.

Dans le projet de Rapport politique du Comité central du Parti communiste du Vietnam (XIIIe mandat) présenté au XIVe Congrès national du Parti, l’une des orientations directrices pour la période à venir consiste à : "Établir un nouveau modèle de croissance, en faisant de la science et de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale les principaux moteurs, tout en érigeant le développement de l’économie privée en l’un des moteurs les plus importants ; parachever le cadre institutionnel du développement en lien avec la mise en œuvre coordonnée de quatre transitions : la transformation numérique, la transition verte, la transition énergétique, ainsi que la transition de la structure et de la qualité des ressources humaines ; attirer et valoriser les talents et accélérer le développement de nouvelles forces productives".

Dans cette perspective, le Parti s'assigne la mission suivante : "Établir un nouveau modèle de croissance ayant pour objectif d’améliorer la productivité, la qualité, l’efficacité, la valeur ajoutée et la compétitivité de l’économie ; faire de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique les principaux moteurs ; créer de nouvelles forces productives et des modes de production de haute qualité, en mettant l’accent sur l’économie des données et l’économie numérique ; accélérer la transformation numérique, la transition verte, la transition énergétique, ainsi que la transition de la structure et de la qualité des ressources humaines ; identifier de nouveaux moteurs de croissance et faire de la science et de la technologie le levier central pour renouveler les moteurs de croissance traditionnels ; former des pôles de croissance puissants, des zones économiques clés, des villes et des zones économiques spéciales de nouvelle génération, à la hauteur des standards régionaux et mondiaux".

Dans un contexte de transformations majeures à l’échelle mondiale, le développement soutenu de l’économie numérique ouvre au Vietnam une opportunité stratégique de percée, favorisant l’émergence d’un nouveau modèle de croissance fondé sur la connaissance et la technologie.

Grâce à une orientation stratégique pertinente du Parti, l’écosystème numérique se perfectionne progressivement, créant des conditions favorables à l’innovation des entreprises, à l’adaptation des citoyens et à un fonctionnement plus efficace de l’économie, rapprochant ainsi le Vietnam de son objectif de devenir un pays développé à l’horizon 2045.

VNA/CVN