L’ancienne citadelle de Quang Tri, mémoires de guerre et aspiration à la paix

De juin à septembre de chaque année, le Vietnam commémore la bataille de 81 jours et nuits à l’ancienne citadelle de Quang Tri, l’un des combats les plus acharnés de la résistance anti-américaine. Perchée sur les rives du fleuve Thach Han, la citadelle est devenue un creuset de feu et de sacrifice, où des milliers de soldats vietnamiens ont donné leur vie pour la liberté nationale.

>> Le PM Pham Minh Chinh rend hommage aux grands mérites des martyrs

>> Le Premier ministre demande à Quang Tri de transformer la douleur en force intérieure pour se développer

>> 80ᵉ Fête nationale : mémoires d’une époque de guerre héroïque au cœur des forêts

Photo : VNA/CVN

Nichée au cœur du quartier de Quang Tri, province de Quang Tri, l’ancienne citadelle de Quang Tri remonte à plusieurs siècles et a été témoin de l’essor et du déclin du pays, en temps de guerre comme de paix.

La citadelle est devenue célèbre pour la bataille de 81 jours et nuits qui s’est déroulée en 1972 (du 28 juin au 16 septembre), l’une des plus féroces de la résistance du pays contre les États-Unis. Elle est ainsi devenue un symbole de patriotisme et de volonté indomptable. Le 9 décembre 2013, elle a été officiellement reconnue comme vestige national, en hommage à son importance capitale dans le parcours pénible mais héroïque de la nation vers l’indépendance et la liberté.

Citadelle de l’architecture Vauban

Selon des documents historiques, la citadelle a été construite à l’origine dans la zone de l’actuelle commune de Triêu Phong 1, sous le règne du roi Gia Long. En 1809, le roi Gia Long a ordonné son transfert dans l’actuel quartier de Quang Tri. Initialement construite en terre, la citadelle a été reconstruite en briques en 1837 sous le règne du roi Minh Mang. La citadelle était de style architectural Vauban, un type de forteresse militaire populaire en Europe au XVIIe siècle, développé par l’ingénieur militaire Sébastien Le Prestre de Vauban. Ce style architectural se caractérise par une forme carrée, quatre bastions d’angle, des murs épais et des douves pour renforcer les capacités défensives.

La citadelle culmine à plus de 4 m de haut et son périmètre s’étend sur plus de 2.000 m. Elle est protégée par un système de douves, chaque angle étant renforcé par un bastion en saillie, formant ainsi une solide structure défensive. Cependant, la structure porte également les caractéristiques de l’architecture vietnamienne traditionnelle, comme en témoignent ses matériaux en brique et en pierre, ses portes massives et ses toits en arc de cercle. Ce mélange crée une construction robuste et harmonieuse, parfaitement adaptée aux besoins militaires et aux conditions climatiques du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Située stratégiquement sur les rives du fleuve Thach Han, une voie navigable clé du Centre du Vietnam, la citadelle était non seulement un lieu de travail pour les fonctionnaires féodaux, mais aussi un poste de défense stratégique dans le Nord du Centre du Vietnam.

Été de feu rouge

L’ancienne citadelle de Quang Tri est étroitement associée à la bataille héroïque de 81 jours et nuits de la nation. Elle est considérée comme un "cimetière sans tombes" pour les martyrs héroïques qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance de la Patrie.

Suite à la signature des Accords de Genève en 1954, la ligne de démarcation séparant le Nord et le Sud du Vietnam a été fixée au 17e parallèle. La cité municipale de Quang Tri, qui abrite la citadelle du même nom, était alors devenue le centre politique, militaire et économique de cette province. La guerre a changé le cours de l’histoire et la citadelle qui s'imposait au cœur de la cité municipale de Quang Tri a soudainement occupé une position stratégique.

C'est à cet endroit que se sont déroulés les événements les plus importants du conflit entre 1954 et 1971. Mais l’apogée a été la bataille féroce qui dura 81 jours, entre le 28 juin et le 16 septembre 1972, opposant les soldats vietnamiens à l’armée américaine. Environ 328.000 tonnes de bombes et balles furent déversées sur la citadelle. Pour la défendre, plus de 4.000 soldats combattirent courageusement et tombèrent, offrant leur jeunesse et leurs rêves à la Patrie. Après la bataille, la citadelle fut quasiment rasée, ne laissant subsister que la silhouette du système rampant et quelques pans de murs de briques portant des traces de balles.

Photo : VNA/CVN

Témoignage de l’histoire nationale

Le 9 décembre 2013, l’ancienne citadelle de Quang Tri a été reconnue comme vestige national et a depuis été restaurée afin d’honorer les soldats tombés au combat et de promouvoir l’éducation patriotique.

Au cœur de la citadelle se trouve le monument commémoratif, un lieu où les habitants des quatre coins du pays peuvent offrir de l’encens et des fleurs en souvenir des héros et des martyrs qui ont donné leur vie et demeurent à jamais sur cette terre. Le monument a été construit en forme de fosse commune, selon le concept philosophique du yin et du yang. Sa base, de forme octogonale, symbolise les huit trigrammes, et ses 81 marches menant au sommet symbolisent les 81 jours et nuits de la bataille. Au-dessus du monument se trouve un toit communautaire vietnamien stylisé, orné d’une lampe rouge, symbole du destin, un pont entre ciel et terre pour guider les âmes des héros et des martyrs vers l’éternité.

Un autre incontournable est le musée de la citadelle de Quang Tri. Malgré sa taille modeste, les objets qu’il renferme témoignent de la férocité de la bataille.

Aujourd’hui, la citadelle est non seulement un lieu de commémoration, mais aussi un lieu d’éducation aux traditions patriotiques, aidant les jeunes générations à mieux comprendre le passé héroïque de la nation. Son atmosphère solennelle et son système de stèles commémoratives créent un espace sacré et profondément significatif.

Photo : VNA/CVN

Afin de mieux préserver et promouvoir les valeurs des sites et paysages historiques associés à la bataille de 81 jours et nuits de 1972 en général, et de l’ancienne citadelle de Quang Tri en particulier, le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a signé la décision N°861 du Premier ministre en date du 29 avril 2025, approuvant l’élaboration d’un plan directeur pour la préservation, la rénovation et la restauration de ces sites et des lieux de mémoire associés.

Selon ce plan directeur, la préservation de l’ancienne citadelle de Quang Tri doit privilégier l’intégrité historique, en garantissant la protection des valeurs d’origine du site. Les ouvrages gravement endommagés et détériorés seront prioritaires pour la réparation et la restauration, selon un ordre d’urgence défini. De plus, des circuits de visite seront mis en place afin de créer des conditions favorables à la recherche, à l’apprentissage et à la promotion de l’éducation patriotique, tout en contribuant au développement socio-économique local.

VNA/CVN