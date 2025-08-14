Tuyên Quang : le secrétaire général Tô Lâm rend hommage aux Héros révolutionnaires

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, s’est rendu le 14 août au matin dans la province de Tuyên Quang pour rendre hommage au Président Hô Chi Minh et aux prédécesseurs révolutionnaires, au Mémorial qui leur est dédié.

Photo : VNA/CVN

La visite marque le début des célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945 - 2025), de la Fête nationale (2 septembre 1945 - 2025), du 80e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Force de police populaire, ainsi que du 20e anniversaire de la fête "Tout le peuple défend la sécurité nationale".

Dans le livre d’or du Mémorial, le secrétaire général Tô Lâm a exprimé son émotion face à l’atmosphère historique de la Révolution d’Août et des années de résistance contre le colonialisme français. Il a salué les décisions courageuses du Président Hô Chi Minh et du Comité central du Parti, qui ont mobilisé l’unité nationale pour conduire le pays vers la victoire, la fondation de la République démocratique du Vietnam et la libération complète du Nord.

Le leader du Parti a également souligné que la statue du Président Hô Chi Minh, inaugurée ce jour même dans la "capitale de la résistance", témoigne de l'affection et de la gratitude infinie du Parti, de l'État et du peuple envers les immenses contributions du Président, afin que l'image de "l'Oncle Hô", père de la nation, restera à jamais un symbole de fierté, une source d'inspiration et de force pour les jeunes générations de continuer d'écrire les pages glorieuses de l'histoire du pays.

Pour que le site historique demeure une "adresse rouge" pour l'éducation des générations présentes et futures, le secrétaire général a appelé à une gestion rigoureuse, à la préservation et à la valorisation du site, afin de transmettre les traditions révolutionnaires du Parti et de la nation, ainsi que l'exemple du Président Hô Chi Minh, en particulier auprès de la jeunesse. L'objectif est de cultiver le patriotisme, l'amour du peuple et la confiance dans le Parti, pour œuvrer à l'édification d'un Vietnam "plus grand et plus beau", capable de "se tenir aux côtés des grandes puissances des cinq continents", comme le souhaitait le Président.

Le mémorial des prédécesseurs révolutionnaires est implanté sur plus de 1.000 m². Son architecture, en forme de fleur de lotus, rend hommage au village natal du Président Hô Chi Minh, Sen, dans la province de Nghê An.

VNA/CVN