Singapore Airlines fait des ajustements après un incident de turbulences

Singapore Airlines a annoncé avoir révisé ses politiques de vol et ajusté au moins une route aérienne après un incident de turbulences qui a tué un passager et hospitalisé des dizaines d'autres.

>> Singapour : les compagnies aériennes devront introduire du carburant durable

>> Singapore Airlines passe à une utilisation durable du carburant

>> Un mort après de fortes turbulences sur un vol Londres-Singapour

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans une déclaration à la chaîne de télévision singapourienne Channel News Asia, le transporteur a annoncé qu'il adoptait une approche plus prudente face aux turbulences, notamment en ne servant pas de boissons ou de repas chauds lorsque le panneau de ceinture de sécurité est allumé.

La compagnie aérienne continuera de revoir ses processus, car la sécurité des passagers et de l'équipage est de la plus haute importance, a-t-elle déclaré.

Le 21 mai, le vol SQ321 Londres - Singapour, opéré par un Boeing 777-300ER transportant 211 passagers et 18 membres d'équipage, s'est dérouté vers Bangkok pour un atterrissage d'urgence en raison de fortes turbulences. L'incident a fait un mort tandis que 46 autres passagers et deux membres d'équipage ont été blessés et hospitalisés.

Depuis lors, la route quotidienne Londres - Singapour SQ321 a effectué deux vols sans traverser la zone du Myanmar où les turbulences se sont produites.

Singapore Airlines, réputée comme l'une des principales compagnies aériennes mondiales, n'a connu aucun incident majeur ces dernières années.

VNA/CVN