Plus être confronté à des difficultés, plus avoir besoin de solidarité sous la direction du Parti

Répondant à l'appel du Politburo dans son avis publié jeudi 18 juillet sur la santé du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, le Docteur en sciences Phan Xuan Dung, président de l'Union des associations scientifiques et technologiques du Vietnam a estimé que : "Notre pays et notre peuple sont dirigés par un seul Parti, le Parti communiste du Vietnam" .

>> Parti : le Politburo décide de décerner l'Ordre de l'Étoile d'or au secrétaire général Nguyên Phu Trong

>> Remise de l’Ordre de l’Étoile d’Or au secrétaire général Nguyên Phu Trong

>> Le peuple soutient et fait toujours confiance à la direction du Parti

Photo : VNA/CVN

Le peuple a une confiance absolue dans la direction du Parti. L'appel de l'ensemble de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l'armée à avoir une confiance absolue dans la direction du Parti, lancé par le Politburo, est véritablement nécessaire pour continuer à susciter et promouvoir la bonne tradition de solidarité du peuple vietnamien.

Toujours selon Phan Xuân Dung, ces derniers temps, le contingent d'intellectuels, dont les membres de l'Union des associations scientifiques et technologiques du Vietnam, a déployé des efforts pour mettre en œuvre les tâches assignées par le Parti et l'État, contribuant à la consultation, à la critique et à la diffusion de connaissances pour l’édification et le perfectionnement du régime socialiste, apportant ainsi une contribution positive au développement socio-économique.

De son côté, Phan Tan, directeur adjoint de la Maison d'édition des sciences sociales du Vietnam (Académie des sciences sociales du Vietnam) est entièrement d'accord avec le fait que le Politburo avait chargé le président Tô Lâm de présider les travaux du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat selon les responsabilités et attributions prescrites par le Politburo et avait appelé l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée à avoir une confiance absolue dans la direction du Parti et dans la gestion de l’État, à renforcer la solidarité et l’unité, à unir leurs forces et à continuer de promouvoir les réalisations importantes et globales que le pays a obtenues, à rivaliser d’efforts pour surmonter toutes les difficultés et défis, à réaliser avec succès les objectifs fixés par le XIIIe Congrès national du Parti.

Phan Tan a déclaré que l'appel du Politburo contribuait à consolider la confiance du peuple et des membres du Parti dans la cause de la construction du pays sur la voie choisie par le Président Hô Chi Minh et affirmait la poursuite du travail d’édification du Parti et d'édification de l’administration sain et puissante, - la question à laquelle le secrétaire général Nguyên Phu Trong s'est toujours intéressée.

Soulignant l'esprit de solidarité nationale et la confiance absolue dans la direction du Parti communiste du Vietnam, Bùi Thi An, présidente de l'Association des femmes intellectuelles de Hanoï et présidente du Club des femmes scientifiques de la Fédération des travailleurs de Hanoï a hautement apprécié cet appel du Politburo.

Elle a déclaré que l'ensemble du système politique devrait promouvoir les résultats et réalisations importants et complets que le pays avait obtenus et s'efforcer de surmonter les difficultés et les défis pour atteindre les objectifs fixés.

VNA/CVN