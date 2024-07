La visite d'État du président Tô Lâm reflète les relations privilégiées entre le Vietnam et le Laos

La visite d'État du président vietnamien Tô Lâm au Laos a été un succès et a réaffirmé une fois de plus la solidarité particulière entre les deux pays, a déclaré Vanxay Tavinyan, vice-président de la Commission centrale de propagande et d’éducation du Parti révolutionnaire populaire lao (LPRP) et rédacteur en chef du journal Pasaxon.

Il a fait cette remarque alors qu'il discutait avec les correspondants résidents de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) des résultats de la visite d'État du président vietnamien Tô Lâm les 11 et 12 juillet.

Vanxay Tavinyan a exprimé sa joie que le président Tô Lâm ait choisi le Laos comme premier pays à visiter en tant que chef d'État du Vietnam, ce qui démontre la confiance et le respect des bonnes relations traditionnel les entre les deux pays.

Le Laos et le Vietnam se vantent d'une solidarité particulière et d'une coopération intégrale, d'une relation sans précédent dans l'histoire, a-t-il souligné, décrivant le voyage comme un énorme élan pour le Parti, l'État et le peuple lao, ainsi qu'une contribution aidant les liens bilatéraux à devenir plus forts et à rester durables pour toujours.

Le Vietnam a toujours été aux côtés du Laos, même dans les moments les plus difficiles. En particulier, lorsque le Laos assumera la présidence tournante de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en 2024, le Vietnam a aidé encore plus le Laos, reflétant les liens forts entre les deux pays, selon le responsable.

Il a noté que la visite du président vietnamien a été hautement appréciée par de nombreux Lao et a obtenu des succès considérables. Les entretiens et rencontres du président Tô Lâm avec le président, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et les anciens dirigeants du Laos ont montré que le Vietnam chérit toujours la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale avec le pays voisin.

Sept documents de coopération signés

Vanxay Tavinyan a ajouté qu'au cours de la visite, les deux parties ont signé sept documents de coopération pour aider le Laos à se développer dans tous les domaines et à favoriser la coopération bilatérale, la solidarité et l'assistance mutuelle.

Des générations de dirigeants vietnamiens choisissent souvent le Laos comme premier pays à visiter après leur prise de fonction. Ce dernier voyage était important pour aider les gens du monde entier et les jeunes des deux pays à comprendre que dans le passé, aujourd'hui ou dans le futur, le Laos et le Vietnam ne sont jamais inséparables, a-t-il ajouté.

Anxay Tavinyan a affirmé que la visite du président Tô Lâm était un succès. Les deux parties ont signé sept documents de coopération, aidant le Laos à se développer dans tous les domaines, tout en promouvant le développement coopératif, en renforçant la solidarité et le soutien mutuel afin que les relations privilégiées entre le Laos et le Vietnam soient toujours durables.

