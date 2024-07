Le président de l'Association d'amitié Laos - Vietnam apprécie la visite du président Tô Lâm

La visite d'État du président Tô Lâm au Laos les 11 et 12 juillet a été couronné de succès et revêt une signification particulièrement importante pour les relations spéciales entre le Laos et le Vietnam, a affirmé le ministre lao des Technologies et des Médias et président de l'Association d'amitié Laos - Vietnam, Boviengkham Vongdara.

Lors d'une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) le 15 juillet, le ministre Boviengkham Vongdara a hautement apprécié cette visite. Il a souligné que le choix du Laos comme premier pays à visiter du nouveau président vietnamien montre le respect particulier du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam pour l'amitié grandiose et la solidarité spéciale ainsi que la coopération intégrale entre les deux pays.

Le ministre lao Boviengkham Vongdara a rappelé que les deux présidents lao et vietnamien avaient assisté à la cérémonie de signature de sept documents de coopération : trois intergouvernementaux et quatre économiques.

En particulier, les deux présidents ont lancé le projet de système de gestion de la population et de la carte d'identité des citoyens au Laos. De plus, le Vietnam a également remis 20 voitures électriques VinFast, un cadeau du Parti, du gouvernement et du peuple du Vietnam à leurs homologues du Laos, contribuant ainsi à soutenir l'organisation du Sommet de l'ASEAN en 2024 au Laos.

Pendant sa visite d'État au Laos, le président Tô Lâm a également rendu visite à d'anciens hauts dirigeants du Laos et a rencontré les responsables de l'Association d'amitié Laos - Vietnam. Le ministre lao des Technologies et des Médias a hautement apprécié cette visite, affirmant qu'elle a été un succès.

Selon lui, dans le contexte de la situation mondiale et régionale complexe, le succès de la visite du président vietnamien au Laos est particulièrement important pour les relations spéciales entre les deux nations. Cette visite contribue à affirmer l'amitié grandiose, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les peuples du Laos et du Vietnam.

Boviengkham Vongdara a affirmé qu'en tant que chef de l'Association d'amitié Laos - Vietnam, il continuerait à cultiver l'amitié grandiose, la solidarité et la coopération entre les deux pays, les deux États et les deux peuples du Laos et du Vietnam, conformément à l'enseignement du président Kaysone Phomvihane.

