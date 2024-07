Le Vietnam, une destination de choix

La semaine dernière, en Une du numéro 28, nous étions admiratifs des beautés à couper le souffle du “ pays en forme de S ” et de ses richesses culturelles et gastronomiques.

>> Tourisme : cap vers un leadership mondial

>> Gastronomie vietnamienne : un voyage à travers les saveurs

>> Sept restaurants vietnamiens étoilés au Guide Michelin

Les plus avertis auront reconnu les six icônes culturelles illustrant cette Une alors que pour d’autres qui découvraient le pays, quelques recherches auront été nécessaires.

Pour rappel, deux plats symboliques des richesses culinaires inépuisables du pays apparaissaient à l’image. En haut, à gauche, le bánh xèo (crêpe vietnamienne) de l’ancien village de Lôc Yên à Quang Nam (Centre) et à droite, le côm (jeune riz gluant) et sa saveur automnale tout singulière de Hanoï.

Dominant cette Une avec majesté, une vue spectaculaire sur la baie de Ha Long à Quang Ninh (Nord). C’est également avec un réel plaisir qu’on retrouvait les rizières en terrasses de Sa Pa à Lào Cai (Nord) et ses couleurs automnales. On s’enflammait enfin pour des activités culturelles à l’occasion d’un festival de Huê et une expérience tout à fait délicieuse de navigation de plaisance sur la rivière Hoài, à Hôi An, province de Quang Nam (Centre).

Le Vietnam, c’est le pays du bánh mi (sandwich à la vietnamienne), des nem (rouleaux de printemps) et du phở (soupe de nouilles au bœuf ou poulet). C’est également un territoire de ponts et de cafés. Il a aussi son chu quôc ngu (écriture romanisée du vietnamien), atout majeur de compréhension et d’intégration. Décidément, ce numéro 28 était une bible pour tous les touristes francophones qui sont venus, viennent et viendront au pays du complexe paysager de Tràng An (Nord), du sanctuaire de My Son, de la “Chaussée des Géants” de Quang Ngai et de l’espace de la culture des gongs du Tây Nguyên au Centre.

Oui, d’ici 2030, le tourisme devrait devenir un secteur économique de premier plan grâce à “l’adoption de principes de croissance verte et à l’accession du pays au rang de leader mondial en la matière… Des investissements conséquents sont consacrés à la modernisation des infrastructures, à l’amélioration de la qualité des services”.

Pour faire du Vietnam l’une des destinations préférées des voyageurs étrangers, “des efforts de promotion, de participation à des salons internationaux du tourisme et de coopération avec des compagnies aériennes et des agences de voyages internationales sont nécessaires”.

L’assouplissement des procédures de visa et la mise en place d’un système de visa électronique sont aussi déterminants. Le tourisme au Vietnam, c’est Hà Van Siêu, directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme qui en parle le mieux : “Aujourd’hui, notre pays n’est plus seulement perçu comme une destination conviviale et accueillante, mais également comme une destination de choix pour les voyageurs en quête d’expériences authentiques et enrichissantes”.

HERVÉ FAYET/CVN