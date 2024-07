Les Accords de Genève encouragent les mouvements de libération nationale

L’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, a affirmé que les Accords de Genève sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix en Indochine ont constitué un grand encouragement pour les mouvements de libération nationale et ont marqué le début de l’effondrement du colonialisme dans le monde.

>> L’Accord de Genève de 1954 marque un jalon glorieux dans l’histoire du Vietnam

>> Accords de Genève de 1954 : le Vietnam chérit la solidarité et le soutien internationaux

Photo : VNA/CVN

La diplomate a fait cette affirmation dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du 70e anniversaire des Accords de Genève (21 juillet).

Comment évaluez-vous la signification historique des Accords de Genève ?

Les Accords de Genève ont constitué une étape historique importante dans la lutte longue et difficile des trois nations d’Indochine pour la paix et l’indépendance. Ce fut une grande victoire puisque la France et les autres pays participant à la conférence se sont engagés à respecter la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale et la non-ingérence dans les affaires intérieures des trois pays indochinois. La signature de ces accords était une manifestation de l’esprit de patriotisme et d’autonomie, fondé sur les principes révolutionnaires et la juste ligne directrice du Parti communiste indochinois.

Je réitère que cette victoire historique a non seulement été significative pour le mouvement révolutionnaire vietnamien, mais est également devenue une source d’encouragement pour les mouvements de libération nationale et a marqué le début de l’effondrement du colonialisme dans le monde.

Fidèles à l’esprit de la Victoire de Diên Biên Phu et à la signature des Accords de Genève le 21 juillet 1954, le Laos, le Vietnam et le Cambodge ont obtenu d’énormes succès et des exploits glorieux, et finalement la grande victoire dans la lutte contre l’agression étrangère en 1975.

Comment les valeurs des accords sont-elles mises en avant dans la cause actuelle de l'édification nationale et du développement dans les trois pays ?

La leçon historique tirée des Accords de Genève est l’amitié et l’unité particulière des trois pays, en particulier entre le Laos et le Vietnam. Afin de renforcer les valeurs de cette victoire significative, nous devons continuer de maintenir l’enseignement et l’esprit combatif, de renforcer la solidarité et de travailler ensemble pour résoudre toutes les difficultés, de cultiver le respect et la confiance mutuels.

À l’heure actuelle, la coopération et la solidarité sont les clés pour atteindre les objectifs les plus élevés. En particulier, le Laos et le Vietnam devraient se concentrer et mettre en œuvre tous les accords conclus par nos dirigeants dans de nombreux domaines afin de renforcer les excellentes relations, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux pays, en particulier dans les domaines tels que l’investissement, le commerce, le tourisme et les échanges entre les peuples.

Le Parti, l’État et le peuple lao expriment leurs sincères remerciements au Parti, à l’État et au peuple vietnamiens pour leur aide inestimable, efficace et opportune à notre pays dans le passé ainsi que dans l’œuvre actuelle de défense, de construction et de développement nationaux.

Que doivent faire les trois pays pour renforcer davantage leur coopération et s’entraider dans la protection de l’indépendance et de la liberté nationales, ainsi que pour atteindre leurs objectifs de développement ?

Photo : VNA/CVN

Les situations dans de nombreuses régions du monde sont devenues de plus en plus complexes et imprévisibles, avec des tensions militaires et politiques, des confrontations commerciales et des maladies qui posent des défis à la paix, à la sécurité et au développement de pays, dont le Laos, le Vietnam et le Cambodge.

Cependant, la tendance générale du monde aujourd’hui est de façonner la paix, la coopération et le développement, ce qui constitue une grande source d’aspirations pour la communauté internationale. Le Laos, le Vietnam et le Cambodge ont partagé une histoire de lutte commune contre les agressions extérieures dans le passé. Nous continuerons donc à renforcer notre coopération, à nous soutenir et à nous entraider pour sauvegarder l’indépendance et la liberté de nos pays afin de créer des conditions favorables pour les objectifs de développement économique à l’avenir.

Nous devons travailler ensemble, partager nos expériences, discuter et résoudre les difficultés et envisager de développer différents mécanismes qui soutiendront et créeront davantage de réalisations, notamment dans l’éducation des jeunes générations, les encourageant à comprendre le passé et à respecter la grande victoire remportée par les générations passées.

Je crois qu’avec la solidarité et l’endurance que nos trois nations du Laos, du Vietnam et du Cambodge ont partagées au fil des années, ainsi que notre esprit de bon voisinage, notre grande amitié traditionnelle, notre coopération intégrale et notre durabilité à long terme, nous continuerons de nous entraider pour protéger notre indépendance et notre liberté nationales et atteindre davantage d’objectifs de développement.

VNA/CVN