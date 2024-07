La KPL qualifie la visite du président Tô Lâm d’un jalon important des liens

L’Agence de presse lao (KPL) a publié samedi 13 juillet un article soulignant la visite d’État au Laos du président Tô Lâm et d’une délégation vietnamienne de haut rang comme une étape importante dans l’approfondissement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre les deux partis, États et peuples du Laos et du Vietnam.

Selon l’article, le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith a hautement apprécié la décision du président Tô Lâm de choisir le Laos comme premier pays à visiter dans ses nouvelles fonctions, démontrant l’importance que le Parti et l’État vietnamiens et le président Tô Lâm lui-même attache à la grande amitié, à la solidarité particulière et à la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam.

Les deux parties ont mis en œuvre avec succès divers accords et projets de coopération dans tous les secteurs et ont concrétisé les résultats de la 46e session du Comité intergouvernemental de coopération Vietnam - Laos.

L’article note l’échange régulier de visites de haut niveau, ainsi que la coopération en matière de défense et de sécurité de plus en plus solide et efficace, qui utilise diverses méthodes pour répondre efficacement à la situation complexe et évolutive et maintenir la frontière de paix et de développement durable entre le Laos et le Vietnam.

La coopération économique, commerciale, d’investissement, technologique, socioculturelle, éducative et touristique entre les deux pays s’est de plus en plus renforcée, apportant des avantages tangibles à leurs populations. En outre, la collaboration entre les ministères, les agences, les localités, les organisations de masse et les citoyens des deux pays est devenue plus cohérente et plus efficace.

Dans les temps à venir, les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir une coordination étroite dans tous les domaines, en particulier dans la politique et la diplomatie, la défense et la sécurité, l’économie, le commerce et l’investissement, la connectivité des infrastructures, la technologie, la culture, l’éducation et le tourisme.

L’article conclut en soulignant que les résultats de la visite du président Tô Lâm ont contribué de manière significative au renforcement et au développement de la tradition de grande amitié, de solidarité particulière et de coopération intégrale entre les partis, les États et les peuples vietnamiens et lao.

