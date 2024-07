Les perspectives économiques du Vietnam devraient rester positives

>> Les experts optimistes quant aux perspectives économiques du Vietnam en 2024

>> Le Vietnam serait parmi les cinq économies à la plus forte croissance de l’Asie

>> Les investisseurs font preuve d'une grande confiance dans les perspectives économiques du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Au premier semestre de 2024, l’économie vietnamienne était sur la voie d’une reprise rapide après la période difficile de fin 2022 et début 2023, a estimé Paulo Medas, chef de la délégation de consultation et de suivi macroéconomique du Fonds monétaire international (FMI) lors d’une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

L’économie vietnamienne s’est redressée plus rapidement que prévu, en partie grâce à la vigueur des exportations, aux investissements directs étrangers, aux actions efficaces du gouvernement et de la Banque d’État du Vietnam, notamment la réduction des taux d’intérêt, le renforcement de l’investissement public et l’augmentation de salaire, a-t-il analysé.

Malgré les vents contraires, le Vietnam a affiché une croissance de 6,93% au deuxième trimestre 2024 et de 6,42% au premier semestre, largement en deçà de 3,84% pour la même période de 2023 et du scénario de 5,5-6% élaboré par le gouvernement dans sa résolution N°01.

La macroéconomie du Vietnam est restée stable au premier semestre de 2024. Les exportations ont bondi de 14,5%, dégageant un excédent commercial de 11,63 milliards d'USD. Les services et le tourisme ont connu une forte reprise. Les stocks d’investissements directs étrangers ont augmenté de 13,1%, à près de 15,2 milliards d'USD.

Photo : VNA/CVN

Évaluant les perspectives pour les six derniers mois de 2024, Medas s’est attendu à ce que l’économie vietnamienne continue de se redresser. Le FMI prévoit que sa croissance en 2024 est légèrement inférieure à celle du premier semestre, mais qu’elle restera globalement supérieure à 6%. Concernant l’inflation, l’institution prévoit que le taux d’inflation reste probablement proche de l’objectif de 4,5%, fixé par la Banque d’État du Vietnam.

De grandes banques telles que la Banque asiatique de développement (BAD), Standard Chartered et HSBC et de nombreux experts internationaux ont également fait des prévisions similaires.

Une étoile brillante

Klaus Schwab, fondateur et président du Forum économique mondial (WEF), a salué le Vietnam comme une étoile brillante et à croissance rapide de l’économie mondiale, lors d’un dialogue qu’il a coprésidé le 26 juin dernier avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, dans le cadre de la 15e réunion annuelle des nouveaux champions du WEF dans la ville chinoise de Dalian.

Le pays n’a cessé d’améliorer son environnement des affaires, notamment avec la publication de la résolution N°02 du gouvernement en date du 5 janvier 2024 sur les principales tâches et solutions pour améliorer l’environnement des affaires et élever la compétitivité nationale d’ici 2024, ainsi que la participation active du pays à des accords commerciaux mondiaux.

Le Vietnam offre de nombreuses opportunités à notre communauté d’affaires, a déclaré Dominik Meichle, président de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham). Révélateur de la confiance des entreprises européennes dans le potentiel du Vietnam, l’indice de confiance des entreprises (BCI) pour le deuxième trimestre de 2024, publié par EuroCham, s’est établi à 51,3.

Bien que l’enquête de la BCI souligne les domaines à améliorer, EuroCham a estimé que la promotion de la coopération pour éliminer les barrières administratives et réglementaires créera un environnement commercial plus efficace et plus attractif, apportant des avantages aux communautés d’affaires européennes et vietnamiennes.

VNA/CVN