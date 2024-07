Le vice-Premier ministre cambodgien souligne les relations de longue date avec le Vietnam

La visite d'État du président Tô Lâm au Cambodge les 12 et 13 juillet revêt une grande importance, démontrant et réaffirmant le plus haut niveau de relations étroites entre les deux pays, a déclaré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Sok Chenda Sophea.