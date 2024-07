Le peuple soutient et fait toujours confiance à la direction du Parti

Après la publication par le Politburo d’une annonce sur l'état de santé du secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, et la charge au président de la République, Tô Lâm, la mission de présider les travaux du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat, les membres du Parti, le peuple des localités ont exprimé une confiance absolue dans la direction du Parti et dans la gestion de l’État.

Après la publication par le Politburo d’une annonce sur l'état de santé du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong, avec le contenu en raison de la nécessité de continuer à donner en priorité du temps au secrétaire général pour se concentrer sur le traitement médical et assurer la gestion générale du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat, sur la base du règlement de travail du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat du XIIIe mandat, dans l’immédiat, le Politburo a chargé le membre du Politburo et président de la République, Tô Lâm, de présider les travaux du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat, selon les responsabilités et attributions prescrites par le Politburo, les membres du Parti, le peuple des localités ont exprimé une confiance absolue dans la direction du Parti et dans la gestion de l’État.

Le vétéran révolutionnaire, colonel Trân Duc San (quartier de Nghia Dô, arrondissement de Câu Giây, Hanoï) a estimé que l’attribution de la mission de présider les travaux du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat au président Tô Lâm était conformes aux règles. Cela garantit la direction commune du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat et aussi donne également au secrétaire général Nguyên Phu Trong la priorité à son traitement médical.

Il s’agit d’une coordination de travail normale pour assurer les activités communes du pays. Cette continuité permettra à tout le peuple et à toute armée d'avoir une confiance absolue dans la direction du Parti et de l'État, a affirmé M. San.

Souhaitant que la santé du secrétaire général Nguyên Phu Trong se stabilise bientôt, Bùi Công Biên, secrétaire du Parti du groupe résidentiel N°7, quartier de Xuân La, arrondissement de Tây Hô, Hanoï, a déclaré qu'il était d'accord avec l'annonce du Politburo concernant la charge du président de la République, Tô Lâm, de présider les travaux du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat. M. Biên a affirmé qu'il avait une confiance absolue dans la direction du Parti et dans la gestion de l'État pour renforcer la solidarité, l'unité, travailler ensemble et continuer à promouvoir les résultats et les réalisations importantes et globales obtenues.

"Ces derniers temps, le secrétaire général Nguyên Phu Trong, a, à la fois, travaillé et soigné sa santé. La maladie est quelque chose que tout le monde peut rencontrer dans la vie. Cette mission chargée au président est donc raisonnable afin que M. Trong puisse se concentrer sur son traitement de santé. De plus, cette mission est effectuée conformément aux règles de travail du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat du XIIIe mandat", a partagé M. Biên.

Lê Vu, secrétaire de l'organisation du Parti du Département des sciences et des examens de l'Université de technologies et d'éducation relevant de l'Université de Dà Nang, a exprimé son inquiétude suite aux informations concernant le secrétaire général Nguyên Phu Trong qui exerce ses fonctions tout en suivant un traitement et des soins médicaux. Il lui a souhaité un prompt rétablissement et exprimé sa confiance dans la direction du Parti et la gestion de l'État, le renforcement de la solidarité au sein du collectif, la valorisation des résultats obtenus et la capacité de surmonter toutes les difficultés et tous les défis. Il a également appelé les cadres et les membres du Parti à maintenir une idéologie politique ferme et à être unis pour construire et protéger la Patrie.

"Informée de l'état de santé du secrétaire général Nguyên Phu Trong, je lui souhaite un bon rétablissement", a déclaré Trân Thi Duyên, directrice de la société par actions technique Trung Phong, dans le quartier de Hoa Xuân, district de Câm Lê, ville de Dà Nang. Au cours des dernières années, sous la direction du Parti et la gestion de l'État, le Vietnam s'est développé de manière significative et a affirmé sa position sur la scène internationale. Le peuple soutient toujours les politiques du Parti et de l'État, et est fier de l'histoire héroïque de la nation. Elle a également exprimé la confiance absolue dans la direction du Parti et de l'État et le souhait que le pays maintienne la stabilité, défende fermement son indépendance, sa souveraineté, son intégrité territoriale et sa sécurité nationale.

