La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures affirme son soutien au Vietnam

>> La BAII réaffirme son soutien au Vietnam dans le développement des infrastructures vertes

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le président de la BAII

Photo : VNA/CVN

Le président de la BAII a hautement apprécié les progrès du développement socio-économique au Vietnam au cours de la dernière période, en particulier le taux de croissance économique impressionnant. Cependant, les dirigeants de la BAII ont également souligné que pour maintenir une forte croissance, le Vietnam devrait continuer à améliorer le niveau de vie de la population, en investissant dans les infrastructures de base, l'énergie et l'énergie verte.

Il a cité deux limites du Vietnam : énergie et transports, tout en affirmant que la BAII était toujours prête à soutenir le Vietnam dans ces deux domaines.

Depuis sa création en 2016, la BAII a approuvé trois projets au Vietnam d'une valeur totale de 223 millions d'USD. Plus récemment, début juillet, la banque a investi 75 millions d'USD dans des obligations vertes émises par SeABank.

Jin Liqun a déclaré que la BAII était une nouvelle banque et elle apprenait d'autres banques multilatérales. La BAII a une répartition très claire des responsabilités entre le conseil d'administration et la direction. De plus, la banque vise à accroître la rentabilité et à répondre rapidement aux besoins des clients.

Photo : Reuters/VNA/CVN

Le 15 juillet, lors d'une séance de travail avec la gouverneure de la Banque d'État du Vietnam, Nguyên Thi Hông, le président de la BAII a mis à jour les informations sur les opérations de la banque après plus de 8 ans de création. Au deuxième trimestre 2024, la BAII avait approuvé 274 projets d’un capital total de 53,5 milliards d'USD, notamment dans les domaines du soutien à la reprise post-crise, de l'énergie, des transports, de l'eau potable, des zones urbaines.

Nguyên Thi Hông a souligné que le Vietnam appréciait hautement la bonne volonté et l'intérêt de la BAII pour soutenir le développement des infrastructures au Vietnam. Le gouvernement du Vietnam travaillera avec la banque pour rechercher et construire des formes de coopération appropriées et efficaces.

La BAII est une banque multilatérale de développement créée en 2016 avec 57 membres fondateurs (dont le Vietnam), dont le siège est à Pékin, en Chine, visant à promouvoir le développement économique durable et la connectivité en Asie.

VNA/CVN