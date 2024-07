Le Summary Latinoamericano souligne l’importance de l’Accord de Genève

Photo: VNA/CVN

Dans une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le rédacteur en chef du journal argentin Summary Latinoamericano, Carlos Aznárez, a déclaré que la victoire historique du 7 mai 1954 et la signature des Accords de Genève, le 21 mai 1954, constituent deux jalons historiques pour le peuple vietnamien et revêtent une grande importance.

L’Accord de Genève a marqué la fin de près d’un siècle de domination coloniale française, ouvrant un nouveau chapitre pour l’indépendance, la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’unité nationale du Vietnam, a-t-il déclaré, ajoutant que c’était la première fois que de grands pays reconnaissaient les droits nationaux du Vietnam lors d’une conférence multilatérale.

Selon Carlos Aznárez, l’Accord de Genève revêt une signification importante car il s’agit d’une victoire pour les trois pays d’Indochine - le Vietnam, le Laos et le Cambodge - ainsi que pour les peuples du monde épris de paix.

Il a également apprécié le rôle dirigeant du Parti communiste du Vietnam, dirigé par le président Hô Chi Minh, ainsi que du général Vo Nguyên Giap et du vice-Premier ministre Pham Van Dông lors de la campagne de Diên Biên Phu et du processus de négociation de l’Accord de Genève.

Le journaliste argentin a souligné que le processus de réunification nationale du peuple vietnamien traversait encore de nombreuses difficultés et que l’Accord de Genève était la première étape pour que le peuple obtienne la victoire finale et la réunification nationale, le 30 avril 1975.

Le peuple vietnamien reçoit le soutien des peuples du monde entier dans sa lutte contre les envahisseurs étrangers, car il a toujours lutté pour la justice, a-t-il indiqué.

L’Accord de Genève marque un jalon important dans le développement de la diplomatie vietnamienne. Aujourd’hui, le Vietnam est l’un des membres proactifs, prestigieux et responsables de l’ASEAN. Le Vietnam s’est efforcé de devenir un membre central, apportant des contributions importantes et laissant une marque dans le processus de connexion et de coopération de l’ASEAN, a-t-il poursuivi.

Avec le taux de développement économique le plus élevé au monde, le Vietnam a une économie ouverte et établit des relations commerciales avec 230 marchés, y compris des accords de libre-échange avec 60 pays et territoires.

Carlos Aznárez a affirmé que non seulement l’économie vietnamienne a fait de grands progrès en termes de qualité et de quantité, mais que les secteurs sociaux ont également obtenu de nombreux résultats importants, notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé, a-t-il souligné, rappelant la capacité du Vietnam à protéger sa population et à contrôler le COVID-19.

Il a conclu que 70 ans se sont écoulés depuis la signature de l’Accord de Genève, le Vietnam se développe de manière dynamique, tout en gagnant en prestige et en réputation sur la scène internationale.

VNA/CVN