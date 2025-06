Championnats d’Asie et d’Asie du Sud-Est

Les canoéistes vietnamiens remportent 10 médailles d’or

Les athlètes vietnamiens ont réalisé une performance impressionnante, remportant 10 médailles d’or, 3 d’argent et 6 de bronze aux Championnats d’Asie de canoë sprint juniors et moins de 23 ans 2025 et aux Championnats d’Asie du Sud-Est 2025, qui se sont déroulés en Thaïlande du 9 au 15 juin.

Rien qu’aux Championnats d’Asie du Sud-Est, le Vietnam a remporté trois médailles d’or : Pham Hông Quân au 500 m C1 masculin et Nguyên Thi Huong et Diêp Thi Huong au C2 féminin. 500 m, et Ma Thi Thuy - Nguyên Thi Huong au C2 200 m féminin.

Les athlètes vietnamiennes ont fait preuve de force, de résilience et d’esprit de compétition face à des adversaires redoutables de grandes nations régionales comme la Thaïlande et l’Indonésie. Malgré la participation aux tournois majeurs en une seule semaine, ils ont maintenu une condition physique optimale et des performances constantes, témoignant d’une préparation méticuleuse en termes de technique, de condition physique et de préparation mentale.

Outre les athlètes chevronnées, plusieurs jeunes talents se sont distingués, notamment Diêp Thi Huong, Nguyên Hông Thai, Ma Thi Thuy, Phùng Ngoc Diêm, Mac Thi Thanh Thuy, Ma Thi Diêu Ngoc et Trân Thi Quynh, qui ont tous contribué de manière significative au succès de l’équipe.

Une étape historique a également été franchie en quatre de couple féminin, où l’équipe vietnamienne a remporté une médaille d’argent aux Championnats d’Asie des moins de 23 ans, la toute première médaille du Vietnam dans cette catégorie. Le quatuor à l’origine de cette percée est composé de Hoàng Thi Huong, Bùi Mai Hanh, Hoàng Thi Lâm et Nguyên Thi Mai.

Ces exploits constituent un tremplin important pour les canoéistes vietnamiens qui se préparent aux grandes compétitions à venir, notamment les 33e Jeux d’Asie du Sud-Est, prévus en Thaïlande en décembre.

Il est important de noter que le canoë reste l’un des sports phares du programme officiel des compétitions du pays hôte pour les prochains Jeux d’Asie du Sud-Est, offrant au Vietnam une occasion en or d’affirmer sa domination régionale.

